台湾债市：五年券殖利率开高收低，因年底前多方有守

* 主流券殖利率开高收低 * 年底前多方逢高进场表态 * 短线观望五年券发行前交易表现 路透台北12月25日 - 台湾指标五年期公债102/11 殖利率周三 虽随美债开高，然因年底前多方有守，令主流券殖利率反转收低，料年底前区间操作的可能 性较高。 交易员指出，原先市场反应五年券下季筹码供给较多，引领102/11殖利率盘初创一个月 盘中高位，未料掌握筹码优势的多方逢高进场；年底前料多方不易松手让步，短线台债回归 陷入区间盘整。 “ 市场观望美债及五年券发行前交易怎么开。”一位资深票券商交易员说。 该交易员指出，美国金融市场周三逢圣诞节休市一天，市场关注美债殖利率是否续扬突 破3%，加以明年首档五年券将于周五展开发行前交易(When Issued)，市场也观望其交易情 形。 美国公债价格周二走低，指标公债收益率徘徊在三个月高位附近，因投资者在圣诞节前 一日缩减公债头寸。指标10年期公债价格 回落14/32，收益率报2.985%，较周一 尾盘高出5.5个基点。10年期公债收益率较9月触及的两年高位低2.5个基点。 证券交易员提及，市场预期美国指标10年期公债不容轻易站稳3.0%关卡，料将来回反覆 测试，若未能顺利站稳3%，那台债反应将会比较淡定。 交易员估明日五年券102/11区间暂看在1.05-1.10%，10年债102/10则暂看在1.65-1.70% 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 -1.05 1.0750 1.0750-1.1050 13.0 10 102/10 -0.80 1.6720 1.6720-1.7010 5.5 一位寿险债券交易员表示，年底预备封关结算的气氛仍浓，市场交投淡静，并静待明天 央行理监事会议会后声明，企图从中寻找央行将如何因应美国量化宽松(QE)启动退场。 “最近总裁有很多话想说，就看明天总裁端出什么政策。”该交易员说。 台湾央行周四下午将召开今年度最后一场理监事会议。路透调查显示，台湾央行将连续 第10季维持重贴现率在1.875%水准不变，因台湾的通膨相当温和，且经济成长率疲弱。 此外，证券交易员认为，虽然市场多数预期央行仍将维持利率不变，“应该不会出现什 么意外”，但市场关注央行对明年双率及冲销态度的最新说法。 本周余日全球重要经济事件与数据： 周三：日本央行公布11月货币政策会议纪录、西方圣诞节假期休市； 周四：台湾央行召开第四季理监事会议、美国一周初请失业金人数； 周五：中国1-11月规模以上工业企业利润、美国ECRI经济领先指标。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6720 5 102/11 1.0750 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)