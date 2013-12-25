版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 16:25 BJT

台湾债市：五年券殖利率开高收低，因年底前多方有守

* 主流券殖利率开高收低
    * 年底前多方逢高进场表态
    * 短线观望五年券发行前交易表现

    路透台北12月25日 - 台湾指标五年期公债102/11  殖利率周三
虽随美债开高，然因年底前多方有守，令主流券殖利率反转收低，料年底前区间操作的可能
性较高。
    
    交易员指出，原先市场反应五年券下季筹码供给较多，引领102/11殖利率盘初创一个月
盘中高位，未料掌握筹码优势的多方逢高进场；年底前料多方不易松手让步，短线台债回归
陷入区间盘整。
    
   “ 市场观望美债及五年券发行前交易怎么开。”一位资深票券商交易员说。
    
    该交易员指出，美国金融市场周三逢圣诞节休市一天，市场关注美债殖利率是否续扬突
破3%，加以明年首档五年券将于周五展开发行前交易(When Issued)，市场也观望其交易情
形。 
    
    美国公债价格周二走低，指标公债收益率徘徊在三个月高位附近，因投资者在圣诞节前
一日缩减公债头寸。指标10年期公债价格 回落14/32，收益率报2.985%，较周一
尾盘高出5.5个基点。10年期公债收益率较9月触及的两年高位低2.5个基点。 
    
    证券交易员提及，市场预期美国指标10年期公债不容轻易站稳3.0%关卡，料将来回反覆
测试，若未能顺利站稳3%，那台债反应将会比较淡定。 
    
    交易员估明日五年券102/11区间暂看在1.05-1.10%，10年债102/10则暂看在1.65-1.70%
。 
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5    102/11                   -1.05     1.0750   1.0750-1.1050      13.0
   10    102/10                   -0.80     1.6720   1.6720-1.7010       5.5
    
    一位寿险债券交易员表示，年底预备封关结算的气氛仍浓，市场交投淡静，并静待明天
央行理监事会议会后声明，企图从中寻找央行将如何因应美国量化宽松(QE)启动退场。

    “最近总裁有很多话想说，就看明天总裁端出什么政策。”该交易员说。
    
    台湾央行周四下午将召开今年度最后一场理监事会议。路透调查显示，台湾央行将连续
第10季维持重贴现率在1.875%水准不变，因台湾的通膨相当温和，且经济成长率疲弱。               

    此外，证券交易员认为，虽然市场多数预期央行仍将维持利率不变，“应该不会出现什
么意外”，但市场关注央行对明年双率及冲销态度的最新说法。

    本周余日全球重要经济事件与数据：
    周三：日本央行公布11月货币政策会议纪录、西方圣诞节假期休市；
    周四：台湾央行召开第四季理监事会议、美国一周初请失业金人数；
    周五：中国1-11月规模以上工业企业利润、美国ECRI经济领先指标。
    
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6720
          5      102/11                       1.0750
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐