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货币新闻 | 2013年 12月 25日 星期三 16:45 BJT

台湾央行：共发行615亿台币存单，存单发行余额增22.5亿

路透台北12月25日 - 台湾央行周三公布，今日共发行615亿台币存单，相较存单到期592.5亿台币，存单发行余额增22.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 560.50

91天期 0.93 42.50

182天期 1.05 12.00

央行上日共发行848亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)6,317.95亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为358亿台币，累计超额准备为负103亿，加计前期1%的超额准备为700亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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