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亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 16:42 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期收平，升贬空间有限交投意兴阑珊

* 人民币收平
    * 成交价继续窄幅盘整
    * 升贬值空间均极为有限

 (更新收盘报价)
    路透北京12月25日 - 人民币兑美元即期 周三收平，盘中维持窄幅波动。交
易人士表示，当前市况下，人民币升贬值都没有空间，成交价格波动有限。
    
    “市场没有动的空间了，上下都被封住，算是变相让大家休息吧。”一股份行交易员表
示，目前市场知道升值空间被封锁，而贬值方向又有结汇压制，因此也就缺乏交投意愿。
    
    全球市场方面，美元周三在极度淡静的交投中走扬，大多数市场因圣诞假期而休市，投
资者消化了支持美联储开始缩减刺激决定的乐观美国经济数据。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                      今日           上日      升贬
            即期成交价格                 6.0714          6.0714    0.00%
                  中间价                 6.1160          6.1145    -0.02%
            成交额                      166亿美元                     
                                                                      
          日内相对于中间价最大波幅   0.74% (上限±1%)     日高      日低
                日内波动幅度(pips)          10           6.0708    6.0718
            2013年来即期升贬值幅度        2.62%                           
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF         509                        
                               XS>                                
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间16:36              今日           上日        
             1年期NDF                   6.1365/15        6.1370       
                     CNH即期            6.0709/46        6.0720       
 
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)
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