更新版 1-中国汇市：人民币即期收平，升贬空间有限交投意兴阑珊

* 人民币收平 * 成交价继续窄幅盘整 * 升贬值空间均极为有限 (更新收盘报价) 路透北京12月25日 - 人民币兑美元即期 周三收平，盘中维持窄幅波动。交 易人士表示，当前市况下，人民币升贬值都没有空间，成交价格波动有限。 “市场没有动的空间了，上下都被封住，算是变相让大家休息吧。”一股份行交易员表 示，目前市场知道升值空间被封锁，而贬值方向又有结汇压制，因此也就缺乏交投意愿。 全球市场方面，美元周三在极度淡静的交投中走扬，大多数市场因圣诞假期而休市，投 资者消化了支持美联储开始缩减刺激决定的乐观美国经济数据。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0714 6.0714 0.00% 中间价 6.1160 6.1145 -0.02% 成交额 166亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.74% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 10 6.0708 6.0718 2013年来即期升贬值幅度 2.62% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 509 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:36 今日 上日 1年期NDF 6.1365/15 6.1370 CNH即期 6.0709/46 6.0720 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完)