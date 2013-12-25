更新版 1-台湾货币市场：跨年短率稳中趋升，公股银行调高拆款与买票利率

* 大型公股银行微幅调高拆款与买票利率

* 关注央行总裁于理监事会议后措辞

* 外银资金水位下滑，国库券标售利率再创低有限 (更新拆款数据及存单细节)

记者 董永年

路透台北12月25日 - 台湾银行间跨新历年短率周三较上日稳中趋升。货币市场人士表示，央行理监事会议召开在即，且有大型公股银行微幅调高拆款与买票利率，令市场审慎看待年底前的资金调度，不排除还有向上的空间。

有银行资金调拨人士指出，明日央行就要开会，由于美国将缩减购债规模，市场预料央行也将微调现行过度宽松的资金环境。此外，近期台币兑美元 已连续走贬11天，外商银行可供拆借额度减少，明日364天期国库券得标利率再创新低的机率可望减少。

“ 明天就开会了，要小心(总裁的)措辞，毕竟QE要开始退场。”一位公股银行资金调度人士说。

两位大型票券商资金调度人士也指出，今日大型公股银行已微幅上调跨年的拆款与买票利率，且已预告下周还会继续调整拆款利率。

“ 他们可供拆出的资金变少，或许与外资汇出以及央行扩大冲销力道有关。”一位票券商人士说。

今日票券商与银行间跨新历年天期的交投落在0.62-0.63%，上日在0.61-0.62%，成交以30天期为主。银行间跨新历年拆款利率报0.44-0.45%，持平于上日。

路透调查显示，台湾央行将在周四(26日)举行的理监事会议中，连续第十季维持重贴现率在1.875%水准不变，因台湾的通膨相当温和，且经济成长率疲弱。

台湾央行将于明日中午代财政部标售364天期国库券，预计金额350亿台币。前次在8月中标售的同天期国库券得标利率为0.647%。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日。今日区间在0.295-0.400%，也与上日相同；一周拆款利率在0.380-0.410%，亦同上日。

**短票利率微扬**

短票市场方面，票券商指出，今日大型公股银行的跨年买票利率小幅走高，由于明、后两天的发票量更大，因此不能排除利率有进一步扬升的可能。

一大型票券商调度人士表示，虽然利率走高，但跨年的资金已经安排差不多了，年底要平帐不是问题。

“周四、五发行更大，但到期量也不小，调度要谨慎些，下午就会去找明天的钱。”该人士说。

今日票券商与银行间今年年内短票利率主要成交在0.58-0.60%，同于上日；跨过农历年的较长天期短票成交仍以0.62-0.63%为主，大致同于上日。

周三央行存单到期金额为592.50亿，今日共发行615亿台币存单，存单发行余额增22.5亿。

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)507.7亿台币，落点分别为周四3,354.85亿及周五3,590.85亿。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为262亿台币，累计超额准备为159亿，加计前期1%的超额准备为962亿台币。

**投信多缺不一**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三仍持稳。证券商RP交易员表示，时序逼近年底，投信端资金略显多缺不一，惟市场资金充裕，预期年底投信端资金赎回压力仅会造成资金流动而不致于影响RP利率波动。

市场人士指出，随着年底资金需求增温，投信端资金遭赎回的压力将提高，不过银行 、寿险资金仍显宽裕，年底资金调度不成难事，而明日央行将召开理监事会议，市场关注央行冲销态度是否改变。

“ 除非投信端资金遭大额赎回，不然年底可望安然度过。”一位证券商交易员称。

另有大型票券商表示，多数银行为控管风险适足率(BIS)计算而不承做跨季拆款，但因公债RP对BIS影响很小，成为年底前银行间资金去化管道，令公债RP成交利率略往下移。

证券商新历年前后天期公债的附买回利率成交大区间在0.57-0.58%，极短天期见0.56%少量承作；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，以上利率大致与上日相同。

票券商新历年前公债的附买回利率今日成交在0.48-0.53%，跨新历年则成交在0.50-0.54%，区间高位皆较上日走低；公司债年内RP利率落在0.48-0.55%，跨年交投则在0.50-0.58%，此皆持平于上日。