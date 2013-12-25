台湾经济：明年经济成长率2.72%，略高于台湾官方预测--元大宝华

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透台北12月25日 - 台湾民间智库--元大宝华综合经济研究院周三表示，下修今年经济成长率至1.77%，明年预估经济成长率和CPI通膨率为2.72%及1.15%，对明年景气看法略高于官方。
台湾主计总处11月底时下修今、明年国内生产总值(GDP)年增率预估至1.74%和2.59%，对明年景气看法甚为悲观。至于通膨率今年预估则为0.94%，明年为1.21%。
元大宝华综合经济研究院院长梁国源说，〞全球经济和台湾出口成长发生质变是一个预测风险。〞
他进一步指出，由于台湾和中国大陆的出口互补性自2006年反转向下，大陆台商当地采购的比例增加，回台采购的比例减少，而此情况之下，预期台湾央行可能令台币兑美元趋贬。
元大宝华预估，台币兑美元明年平均汇价30.1元。
台湾最高学术研究机构--中央研究院经济所上周则表示，预估台湾明年经济成长率为2.89%，虽比今年回温，但成长速度不快。而政府则应加快区域贸易的整合，或考虑以强力的财政/货币政策刺激经济。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。