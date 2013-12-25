台湾经济：明年经济成长率2.72%，略高于台湾官方预测--元大宝华

路透台北12月25日 - 台湾民间智库--元大宝华综合经济研究院周三表示，下修今年经济成长率至1.77%，明年预估经济成长率和CPI通膨率为2.72%及1.15%，对明年景气看法略高于官方。

台湾主计总处11月底时下修今、明年国内生产总值(GDP)年增率预估至1.74%和2.59%，对明年景气看法甚为悲观。至于通膨率今年预估则为0.94%，明年为1.21%。

元大宝华综合经济研究院院长梁国源说，〞全球经济和台湾出口成长发生质变是一个预测风险。〞

他进一步指出，由于台湾和中国大陆的出口互补性自2006年反转向下，大陆台商当地采购的比例增加，回台采购的比例减少，而此情况之下，预期台湾央行可能令台币兑美元趋贬。

元大宝华预估，台币兑美元明年平均汇价30.1元。