电子产业：索尼和Panasonic终止共同开发OLED电视面板

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京12月25日 - 日本两大消费电子公司索尼 和Panasonic 周三表示，将终止共同开发有机发光二极管(OLED)电视面板。韩国同行在开发这种更薄和更亮的面板方面已经领先一步。
公司发言人称，这两家公司将把精力放在4K超高清电视的传统液晶显示器面板上面。双方近几年大幅亏损，不断缩减电视业务。
索尼和Panasonic去年6月成立OLED联盟，目标是在2013年底前开发批量生产技术。因显然无法实现这个目标，外界对合作前景的怀疑不断增强。
OLED面板虽已用在三星电子 的智能手机和平板电脑上，但做成尺寸较大的面板仍然成本过高，不太适合电视。
公司发言人表示，OLED面板业务没有实现两家公司最初设想的成长目标，短期而言不可能具有商业可行性。
两家公司1月时在今年的国际消费电子展(CES)上展出56英寸OLED电视。发言人称，双方将继续独立开发OLED技术。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
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