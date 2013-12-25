中国环境：广东省将于1月6日竞价发放500万吨碳排放权配额

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透北京12月25日 - 中国广东省将于2014年1月6日竞价发放500万吨碳排放权配额，提高碳排放市场的供应。
据中国碳排放权交易所网站显示，这次碳排放权配额（GDEA）竞买底价为每吨60元人民币。
这次竞拍将提高广州碳排放权交易市场的流动性，该市场自12月19日启动，在完成一系列交易后就没有其它交易活动了。
就覆盖的碳排放量而言，广东省为全球碳排放权第二大市场，限制着240多家发电商、水泥制造商和钢铁厂的碳排放。
2014年1月6日的竞拍将是广东省进行的第二次碳排放权配额有偿发放。(完) (编译 白云; 审校 艾茂林)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。