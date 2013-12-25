中国环境：广东省将于1月6日竞价发放500万吨碳排放权配额

路透北京12月25日 - 中国广东省将于2014年1月6日竞价发放500万吨碳排放权配额，提高碳排放市场的供应。

据中国碳排放权交易所网站显示，这次碳排放权配额（GDEA）竞买底价为每吨60元人民币。

这次竞拍将提高广州碳排放权交易市场的流动性，该市场自12月19日启动，在完成一系列交易后就没有其它交易活动了。

就覆盖的碳排放量而言，广东省为全球碳排放权第二大市场，限制着240多家发电商、水泥制造商和钢铁厂的碳排放。