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亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 17:19 BJT

两岸关系：两岸事务主管官员规划于明年2月会商--国民党

路透台北12月25日 - 台湾陆委会主委王郁琦周三赴执政党中常会提出报告，国民党稍后发出新闻稿表示，王郁琦与大陆国台办主任张志军规划在明年2月间进行会商。这将是主管两岸事务官员的最高层级正式会商。

王郁琦与张志军于今年10月曾在APEC(亚太经合组织)会议见面并交谈，但两岸间的正式协商场合过去最高层级仅止于副主委-副主任。

新闻稿引述台湾总统、国民党主席马英九指出，双方主管两岸事务的首长碰面具正面意义。

他表示，目前两岸间尚有部分协商碰上瓶颈，包括两岸互设两会办事处，其中人道探视的部分也尚未获得解决，若连这类政治敏感性较低的议题都无法解决，其他政治议题将很难期待在短期内能有所突破，希望透过首长面对面沟通解决问题。

马英九也公开呼吁，大陆在11月23日公布东海防空识别区，造成两岸双方防空识别区有2.3万平方公里的重叠，对各方防空识别区重叠部分，应该透过双边对话与协商寻求解决，这也不排除为未来两岸协商的问题之一。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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