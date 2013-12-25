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亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 17:12 BJT

台湾汇市：台币收盘连贬12日，假期因素交投清淡

* 台币兑美元连12日贬值
    * 明日实质交易区间先看29.95-30.05

    路透台北12月25日 - 台币兑美元 周三收盘连12日贬值，收在近四个月低位。
汇银人士指出，因假期因素令汇市成交清淡，不过临月底出口商抛汇多，进口商的买盘也不
少，全日在窄幅区间盘整。
    
    汇银人士指出，即便是明日香港金融市场亦休假一日，假期因素下量能归队可能还要再
等一会儿。近期临近30的价位出口商抛汇意愿颇高，且又临近月底，出口商的量能还不小，
这也可能令台币短期贬幅受限。
    
    至于外资动向，一位大型商银交易人士说，〞外资今天就没什么量，买卖都有。〞前次
台币收盘低位是8月28日的30.050。
    
    此外，海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，变化不大。NDF市场 中，
一个月美元/台币换汇点仍在价平附近。而一个月远汇 尾盘报29.992/30.005
，上日收在29.994。
    
    交易商指出，明日实质交易区间先看29.95-30.05。今日台币实质交易区间主要在29.98
-30.00，上日在29.97-30.00。
    
    台湾加权股价指数 周三微涨创逾28个月收盘高位。分析师认为，随着美股频创
新高，台股藉着类股轮动为元月行情维系人气，惟指数逼近今年盘中高位的8,501点，加以
外资圣诞假期放假，令成交量能萎缩。   
    
    而外资及陆资周三在台股卖超1.71亿台币，连续第二日卖超。 
     
    本周全球重要经济事件与数据有：      
    周四：台湾央行召开第四季理监事会议、美国一周初请失业金人数；
    周五：中国1-11月规模以上工业企业利润、美国ECRI经济领先指标。    
       
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                         报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司  30.047      30.039    29.978-30.060   30.050     4.84    7.27
                                                                          
 元太外汇经纪公司  30.035      30.030    29.980-30.040   30.040     2.15    3.08
                                                                          
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         0.000/0.010         0.000/0.010
 美元/台币六个月期         -0.150/-0.110       -0.150/-0.110
 (完)
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