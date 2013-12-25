台湾汇市：台币收盘连贬12日，假期因素交投清淡

* 台币兑美元连12日贬值 * 明日实质交易区间先看29.95-30.05 路透台北12月25日 - 台币兑美元 周三收盘连12日贬值，收在近四个月低位。 汇银人士指出，因假期因素令汇市成交清淡，不过临月底出口商抛汇多，进口商的买盘也不 少，全日在窄幅区间盘整。 汇银人士指出，即便是明日香港金融市场亦休假一日，假期因素下量能归队可能还要再 等一会儿。近期临近30的价位出口商抛汇意愿颇高，且又临近月底，出口商的量能还不小， 这也可能令台币短期贬幅受限。 至于外资动向，一位大型商银交易人士说，〞外资今天就没什么量，买卖都有。〞前次 台币收盘低位是8月28日的30.050。 此外，海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，变化不大。NDF市场 中， 一个月美元/台币换汇点仍在价平附近。而一个月远汇 尾盘报29.992/30.005 ，上日收在29.994。 交易商指出，明日实质交易区间先看29.95-30.05。今日台币实质交易区间主要在29.98 -30.00，上日在29.97-30.00。 台湾加权股价指数 周三微涨创逾28个月收盘高位。分析师认为，随着美股频创 新高，台股藉着类股轮动为元月行情维系人气，惟指数逼近今年盘中高位的8,501点，加以 外资圣诞假期放假，令成交量能萎缩。 而外资及陆资周三在台股卖超1.71亿台币，连续第二日卖超。 本周全球重要经济事件与数据有： 周四：台湾央行召开第四季理监事会议、美国一周初请失业金人数； 周五：中国1-11月规模以上工业企业利润、美国ECRI经济领先指标。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.047 30.039 29.978-30.060 30.050 4.84 7.27 元太外汇经纪公司 30.035 30.030 29.980-30.040 30.040 2.15 3.08 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.150/-0.110 -0.150/-0.110 (完)