《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--12月25日

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透香港12月25日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:14时,1港元=0.78287人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股(元) B股(港元) A/B股比价 万科 7.91 11.10 0.91 深物业 7.81 6.52 1.53 南玻 8.14 6.23 1.67 深康佳 3.85 2.75 1.79 ST中华 4.19 1.56 3.43 ST中冠 8.92 4.26 2.67 深深宝 7.59 5.94 1.63 深华发 6.50 3.58 2.32 深赤湾 16.65 14.60 1.46 招商地产 20.30 20.16 1.29 特力 9.30 5.83 2.04 飞亚达 7.63 6.63 1.47 一致药业 45.80 36.10 1.62 深深房 3.81 2.91 1.67 ST盛润 6.14 5.38 1.46 深南电 4.11 2.63 2.00 深纺织 8.06 5.96 1.73 方大集团 5.60 3.01 2.38 深国商 20.16 11.97 2.15 深赛格 4.84 2.97 2.08 宝石 16.72 10.00 2.14 小天鹅 10.01 9.40 1.36 粤高速 3.00 2.56 1.50 晨鸣纸业 4.68 3.85 1.55 ST珠江 3.55 2.52 1.80 丽珠 39.20 37.92 1.32 美菱电器 4.99 4.65 1.37 大冷股份 9.66 6.99 1.77 粤电力 4.77 4.62 1.32 佛山照明 6.70 5.50 1.56 江铃汽车 25.82 28.65 1.15 沙隆达 10.91 7.39 1.89 苏常柴 6.22 4.60 1.73 威孚高科 29.40 26.83 1.40 古井贡酒 20.96 16.78 1.60 ST东海 4.76 3.91 1.56 长安汽车 11.72 15.35 0.98 京东方 2.16 1.91 1.44 鲁泰 10.50 10.80 1.24 本钢板材 2.98 2.52 1.51 张裕 27.00 26.45 1.30 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 乔艳红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。