东南亚股市：出口商类股引领泰国股市走高，越南股市下跌

Central Plaza Hotel 等旅游类股相对疲弱，因外界担心2月大选可能延后。

泰国总理英拉呼吁2月2日举行大选，而主要反对党称将予以抵制。企图推翻英拉政权的抗议者誓言将争取改革选举制度。

英拉周三公布了一项创设独立改革委员会的计划，以平息要求她辞职的反对者。