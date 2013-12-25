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亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 18:37 BJT

东南亚股市：出口商类股引领泰国股市走高，越南股市下跌

Central Plaza Hotel 等旅游类股相对疲弱，因外界担心2月大选可能延后。

泰国总理英拉呼吁2月2日举行大选，而主要反对党称将予以抵制。企图推翻英拉政权的抗议者誓言将争取改革选举制度。

英拉周三公布了一项创设独立改革委员会的计划，以平息要求她辞职的反对者。

越南股市 微跌0.24%，且盘中成交清淡，外国投资者因假离场。

新加坡 、马来西亚 和菲律宾市场 适逢圣诞假期休市，将于周四恢复交易。印尼市场 周三和周四休市。

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 385.81 0.30 +0.08 -9.03 424.10

泰国 1332.45 5.32 +0.40 -4.27 1391.93

越南 504.42 -1.20 -0.24 +21.92 413.73

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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