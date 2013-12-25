东南亚股市：出口商类股引领泰国股市走高，越南股市下跌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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Central Plaza Hotel 等旅游类股相对疲弱，因外界担心2月大选可能延后。
泰国总理英拉呼吁2月2日举行大选，而主要反对党称将予以抵制。企图推翻英拉政权的抗议者誓言将争取改革选举制度。
英拉周三公布了一项创设独立改革委员会的计划，以平息要求她辞职的反对者。
越南股市 微跌0.24%，且盘中成交清淡，外国投资者因假离场。
新加坡 、马来西亚 和菲律宾市场 适逢圣诞假期休市，将于周四恢复交易。印尼市场 周三和周四休市。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 385.81 0.30 +0.08 -9.03 424.10
泰国 1332.45 5.32 +0.40 -4.27 1391.93
越南 504.42 -1.20 -0.24 +21.92 413.73
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王翔琼；审校 田建华)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。