中国人事：中央决定免去李东生公安部副部长等职务--中组部

路透北京12月25日 - 新华网周三援引中央组织部有关负责人证实称，李东生涉嫌严重违纪，中央已决定免去其公安部副部长、党委副书记职务，现正在按程序办理。

同时，中央还一并免去李东生担任的中央防范和处理邪教问题领导小组副组长、办公室主任，国务院防范和处理邪教问题办公室主任职务。