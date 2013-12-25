中国经济：今年礼品性食品销售额料降四成，百姓平价消费有望提升--新华

路透北京12月25日 - 新华社周三援引中国食品工业协会称，2013年中国食品行业的礼品性食品销售额预计将下降约40%，但节日期间的百姓平价消费有望提升。

“随着中央八项规定的出台，从2013年中国消费市场趋势看，食品全行业的礼品性食品总体销售额预计下降约40%，”新华援引中国食品工业协会粽子行业委员会常务副会长翁洋洋说。

他表示，对于一些依赖礼品销售、追求高利润的食品企业来说，今年市场份额下降的更多，日子也很难过，今年礼品粽子的销售在端午节期间受到了很大影响。

近年来从粽子、月饼等中国老百姓的传统节日食品，到坚果等零食小吃的包装，都有向高档礼品发展的趋势。礼盒越做越大，附带的东西越来越多，价格也水涨船高。中央“八项规定”出台一年多来，对遏制铺张浪费、以及奢侈风气起到了明显成效。

新华报导并称，由于价格过高、市场需求不旺，今年中国进口的坚果下降幅度很大。据中国食品工业协会统计，仅在北京地区截至2013年10月，下降幅度同比就达到了20-25%。预计到2014年春节期间，坚果的大批团购量同比还将大幅下降。

“虽然高档坚果销售遇阻，但老百姓消费的平价坚果市场更加乐观，预计会有一定幅度的提升，这也是市场的真实消费，反映了真实的市场需求，”翁洋洋说。

去年12月4日，中共中央政治局会议一致同意关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，其中包括轻车简从、厉行勤俭节约、严格执行住房和车辆配备等有关工作和生活待遇的规定等等。