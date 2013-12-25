中国农业：坚持95%粮食自给率红线，新农村建设不搞“去农村化”--农业部长

* 坚持95%粮食自给率红线

* 新农村建设不能搞“去农村化”

* 承包经营权确权明年扩大试点，争取后年全面推开

路透北京12月25日 - 保障粮食安全被中央经济工作会议列为明年六大重要任务之首。中国农业部部长韩长赋周三表示，立足国内实现粮食基本自给的方针必须长期坚持，确保水稻、小麦、玉米三大主粮自给率保持在95%以上，其中水稻、小麦两大口粮保持100%自给。

新华社援引他的讲话称，20年后预计还将有4.5亿人居住在农村，因此新农村建设不能搞“去农村化”；同时，要力争用五年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证，明年会扩大试点范围，争取后年全面推开。

“饭要天天吃，庄稼要年年种，粮食安全要长期保，”韩长赋在接受新华社采访时称，立足国内实现粮食基本自给的方针必须长期坚持。

他指出，需要结合未来一段时间中国农产品供需形势和资源条件，对主要品种进行战略平衡，合理确定目标定位和主要农产品发展的优先序，确保水稻、小麦、玉米三大主粮自给率保持在95%以上，其中水稻、小麦两大口粮保持100%自给。

今年中国粮食产量“十连增”已成定局，但去年仍是历史上进口粮食最多的一年，今年上半年进口的粮食居然比去年上半年增加41.2%。中国科协副主席陈章良此前就深深忧虑土地流转等可能带来中国13亿人口粮食安全问题。

备受关注的中国中央农村工作会议周二闭幕。会议提出要坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略，中国人的饭碗主要要装中国粮，18亿亩耕地红线仍然必须坚守。

会议并指出，要积极稳妥扎实推进城镇化，到2020年，要解决约1亿进城常住的农业转移人口落户城镇、约1亿人口的城镇棚户区和城中村改造、约1亿人口在中西部地区的城镇化，推动新型城镇化要与农业现代化相辅相成，突出特色推进新农村建设，努力让广大农民群众过上更好的日子。

对此，韩长赋强调称，新农村建设要和新型城镇化融合发展，不能搞“去农村化”。他解释说，假设未来中国城镇化率每年提高超过1个百分点，再过20年城镇化率可能会超过70%，届时全国人口也将达到15亿的峰值，这就意味着20年后的中国仍将有大约4.5亿人生活在农村。

“城镇化要带动新农村建设，不能取代新农村建设。城乡一体化不是城乡同样化，新农村应该是升级版的农村，而不该是缩小版的城市，”他说。

**明年将扩大土地确权登记试点范围**

土地确权是农村土地流转的重要前提条件。韩长赋周二在全国农业工作会议表示，2014年全国将扩大农村土地承包经营权确权登记颁证试点范围，确定两个省开展整省试点，其他各省份至少要选择1个县开展整县试点。在试点的基础上，争取后年全面推开，力争五年基本完成。

他并指出，允许入市的只是农村集体经营性建设用地，必须在符合规划和用途管制前提下，农村集体经营性建设用地才可以出让、租赁、入股，不是所有的农村建设用地都可以自由入市。

同时，还要保障农户宅基地用益物权，通过试点慎重稳妥推进农民住房财产权抵押、担保、转让，探索增加农民财产性收入的渠道。“不能误以为城里人可以随便到农村买地了，”韩长赋说。

他并透露，今年农民收入增长有望实现“十连快”，预计全年农民人均纯收入比上年增加1,000元左右，增幅连续四年超过城镇居民。而且农业部确定，2014年要千方百计促进农民收入持续较快增长、使农民收入增幅保持在7.5%以上。