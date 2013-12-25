亚洲橡胶：东京期胶跌至一个月低点，圣诞节期间市场成交清淡

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京12月25日 - 东京期胶连续第二日下滑，跌至一个月低点，受年底获利了结的打压，交易员表示由于逢圣诞假期许多外国投资者离场，交投十分清淡。
指标6月TOCOM期胶合约 <0#2JRU:>跌3.4日圆或1.2%，结算价报每公斤272.3日圆，为11月29日以来最低收盘水准。
Nihon Unicom总经理Hiroyuki Kikukawa说：“交投非常迟滞...上海市场午后下滑，引发了东京市场的卖单，一些外国投资者也在年底前了结获利。”
上海期交所主力5月期胶 一度下跌至18,155元人民币，盘尾回升，收在每吨18,385元人民币,上涨5元人民币。
新加坡商品交易所今日休市。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王洋; 审校 田建华)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。