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亚洲 | 2013年 12月 26日 星期四 06:20 BJT

****澳新经济指标预测--12月26日-1月2日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    12月23日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
    12月26-27日
    暂无重要经济数据公布   
    
        
    12月30日当周   
     
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值    
    12月30日(一)
    暂无重要经济数据公布 
    
    12月31日(二)
    0030  澳洲民间信贷(较前月)                            11月             --       +0.3%
              房屋信贷(较前月)                                             --       +0.5%
    
    1月1日(三)
    暂无重要经济数据公布  
    
    1月2日(四)
    暂无重要经济数据公布  (完)
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