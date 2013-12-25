日韩经济指标预测--12月26日-1月2日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 12月23日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月26日(四) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 11月 -- +61.1% 房屋开工(较上年同期) +9.2% +7.1% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 1月 -- 82 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 11月 +1.7% +0.9% (较前月) +0.4% 持平 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 11月 +1.1% +0.9% 全国CPI(较上年同期) -- +1.1% 2330 日本东京地区核心CPI(较上年同期) 12月 +0.7% +0.6% 东京地区CPI(较上年同期) -- +0.9% 2330 日本求才求职比 11月 0.99 0.98 失业率 3.9% 4.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,105 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超6,193 2350 日本工业生产(较前月) 11月初值 +0.4% +1.0% 工业生产一个月预估 -- +0.9% 工业生产两个月预估 -- +2.1% 2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 +2.9% +2.3% 12月26-27日 2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 55.1 12月27日(五) 0130 日本加班工资(较上年同期) 11月 -- +5.4% 12月30日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月29日(日) 2300 韩国经常帐(亿美元) 11月 -- 盈余79.2 2300 韩国工业生产(较上年同期) 11月 -- +3.0% (较前月) -- +1.8% 服务业产出(较前月) -- +0.4% 12月30日(一) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.9% 12月31日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月1日(三) 0000 韩国出口(较上年同期) 12月初值 -- +0.2% 进口(较上年同期) -- -0.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差48 1月2日(四) -- 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 50.4(完)