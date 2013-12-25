韩国数据: 12月消费者信心指数持稳在107，为2011年2月来最高

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔12月26日 - 韩国央行周四公布的数据显示，12月消费者信心指数持稳于前月，国内经济复苏前景维持乐观。
韩国央行进行的调查显示，12月消费者信心指数连续第二个月持于107，为2011年2月来最高，当时消费者信心指数为109。
指数高于100表示未来一个月消费者信心较2003-2012期间的平均水平更加乐观。该指数在今年迄今一直保持在100之上。
央行还表示，消费者对未来12个月通胀率的预估中值为2.9%，持平在9月以来水准，远高于实质通胀率。该国11月实质通胀年率为0.9%。
韩国央行表示，此次调查在12月10-18日收到了全国超过2,000个家庭的反馈。(完)
(编译 王兴亚；审校 张荻)
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