更新版 1-企业并购：日本软银洽谈收购T-Mobile股权，融资活动亦展开--消息

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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**削弱竞争疑虑**
美国联邦通讯委员会(FCC)和司法部官员均暗示，他们将严格审查该收购案。
上周消息人士对路透透露，软银可能还面临差不多一年之内的第二场竞购战，因为美国卫星电视服务商Dish Network 也垂涎T-Mobile。
Dish在迫使软银提高对Sprint的收购出价后，在今年稍早放弃对Sprint的角逐。
日本经济新闻周三报导称，软银与德国电讯就收购T-Mobile的协商进入最后阶段。但消息人士对路透透露，协商仍处在初步阶段。
日经报导，尽管德国电讯更倾向于现金交易，但软银之前曾考虑过换股，现在其选项可能还增加了投标报价和其他交易方式。
彭博新闻周末报导，孙正义至少与五家银行讨论了融资事宜，其中包括瑞士信贷 、瑞穗银行、高盛 和德意志银行 。
软银股价周三跌0.5%至8,770日圆，T-Mobile股价周二收升1%至32.19美元。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。