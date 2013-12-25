更新版 1-企业并购：日本软银洽谈收购T-Mobile股权，融资活动亦展开--消息

**削弱竞争疑虑**

美国联邦通讯委员会(FCC)和司法部官员均暗示，他们将严格审查该收购案。

上周消息人士对路透透露，软银可能还面临差不多一年之内的第二场竞购战，因为美国卫星电视服务商Dish Network 也垂涎T-Mobile。

Dish在迫使软银提高对Sprint的收购出价后，在今年稍早放弃对Sprint的角逐。

日本经济新闻周三报导称，软银与德国电讯就收购T-Mobile的协商进入最后阶段。但消息人士对路透透露，协商仍处在初步阶段。

日经报导，尽管德国电讯更倾向于现金交易，但软银之前曾考虑过换股，现在其选项可能还增加了投标报价和其他交易方式。

彭博新闻周末报导，孙正义至少与五家银行讨论了融资事宜，其中包括瑞士信贷 、瑞穗银行、高盛 和德意志银行 。

软银股价周三跌0.5%至8,770日圆，T-Mobile股价周二收升1%至32.19美元。(完)