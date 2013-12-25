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市场报道 | 2013年 12月 26日 星期四 07:29 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月26日-1月2日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值    
    12月23日当周    
    12月26日(四)
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                  12月21日当周     34.5      37.9
              四周均值(万人)                                              --      34.35
              续请失业金人数(万人)                      12月14日当周    282.7     288.4  
    
    12月27日(五)
    1530  美国ECRI经济领先指标                         12月20日当周        --     130.9 
        
    12月30日当周    
    12月30日(一)
    1300  美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数             11月         --       97.4
    1500  美国成屋待完成销售指数                             11月         --      102.1
              成屋待完成销售指数(较前月)                                +1.0%     -0.6%
    1530  美国达拉斯联邦储备银行制造业指数                   12月         --        1.9
    
    12月31日(二)
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              12月28日当周       --      +1.4%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            12月28日当周       --      +3.9%
    1400  美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会地区      10月
          房价指数(较前月)                                              +0.8%      +0.9%
                  (较上年同期)                                         +13.0%     +12.8%
          美国标普/Case-Shiller未经季节调整20个大都会地区                      
          房价指数(较前月)                                              +0.7%      +1.3%
    1445  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                      12月        61.0       63.0
    1500  美国消费者信心指数                                 12月        76.0       70.4
    1530  美国达拉斯联储服务业活动指数                       12月         --        10.3
    
    1月1日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    1月2日(四)
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                  12月28日当周      --        --
              四周均值(万人)                                              --        --
              续请失业金人数(万人)                      12月21日当周      --        --
    1358  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)               12月终值      --       54.4
    1430  加拿大RBC经季节调整制造业PMI                        12月        --       55.3
    1500  美国建筑支出                                        11月      +0.6%     +0.8%
    1500  美国供应管理协会(ISM)制造业指数                     12月       56.9      57.3
          美国ISM制造业投入物价分项指数                                  53.0      52.5
          美国ISM制造业就业分项指数                                      57.0      56.5
          美国ISM制造业新订单分项指数                                     --       63.6
    (完)
    
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (整理 杜明霞；审校 李爽)
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