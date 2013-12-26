金砖国家：12月25日股汇市收盘纵览

中国信用债：3月共有83只短融中票等取消或推迟发行，规模781亿元

路透上海4月1日 - 据路透不完全统计，截至周六，3月共有83只短融、超短融、中期票 据等取消或推迟发行，金额总计781.4亿元人民币，较2月的258亿元激增。 2月共有25只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，金额总计258亿元，1月为239 .5亿元。 以下为今年3月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国 货币网、中国债券信息网和沪深证券交易所)： 公告日 发行人名称 债券类别 计划发行规 模 (亿元) 3/30 杭州市金融投资集团有限公司 超短融 12 3/30 今世缘集团有限公司 中票