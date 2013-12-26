金砖国家：12月25日股汇市收盘纵览

路透12月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月25日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收低0.05%，报994.87点。
中国股市：沪综指连三日小幅收升，小盘成长股重获热捧
香港股市：因圣诞假期休市。
中国汇市：人民币即期收平，升贬空间有限交投意兴阑珊
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拉美股汇市：巴西股汇市因圣诞假期休市。
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南非股汇市：因圣诞假期休市。
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印度股汇市：因圣诞假期休市。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,447.5点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.24%%，报789.48点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.15%报32.6905卢布；卢布兑欧元 跌0.47%报44.8600卢布。(完)
(整理 戴素萍 审校 于春红)