《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月26日

*工商时报：

--台湾央行今日将召开年终理监事会议，是否针对工业区土地炒作再祭政策管制，引发市场关切。银行主管指出，目前炒作工业区土地有三招，包括开发商切割土地使购买者取得土地困难、用员工宿舍名目养地，及结合地方政府保证后向银行贷款。

--陆委会主委王郁琦昨天透露，两岸领导人会面，明年在大陆举行的亚太经合会（APEC）应该是适当的场合，会推动马英九总统出席。马英九也表示，很多人认为马习会走APEC路线是〞理所当然的〞，因为称呼都是领导人，很多事情都可以顺便进行，他〞当然有意愿〞。

--兆丰金 进军第三方支付，将挟外汇业务优势开发大陆网购族群。兆丰银昨日宣布进军第三方支付市场，将与包括欧付宝、智付宝、快钱公司、支付宝、财付通等五大业者合作，更明确表态要开发大陆民众对台湾商家的网购商机。

*经济日报：

--公平会昨日针对苹果 限制三大电信业者iPhone绑约手机转售价格行为，依公平法处苹果亚洲公司2,000万台币罚款，这不但是全球相关调查对苹果开出的第一枪，也是公平会对此类行为所祭出最重处分。

--〞宏盛帝宝〞登上台湾第一豪宅，内政部昨日一口气揭露四户交易资讯，19楼户别最高成交单价每坪298.2万台币，超越〞皇翔御琚〞最高每坪276万台币，台湾顶级豪宅价格直逼每坪300万台币的〞彭总裁防线〞。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。