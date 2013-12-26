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亚洲 | 2013年 12月 26日 星期四 09:09 BJT

《台湾重要政经日程》--12月26日

===================今日重要政经消息=============================

12/26(四)

--09:00 行政院院会。

--14:00 台综院〞台湾参与区域经济整合的出路与挑战记者会。〞

--12:20 央行代财政部标售364天期国库券，预计金额350亿台币，27日发行。

--17:00 台湾央行召开第四季理监事会议，宣布利率决定，重贴现率现为1.875%。

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12/27(五)

--资策会2014高科技产业十大趋势研讨会。

2014年

1/1(三)

--元旦金融市场休市一日。

1/3(五)

--12:00 证交所年终纪者会。

1/6(一)

--16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,155.59亿美元。

--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数，上月为年增0.67%。

1/7(二)

--16:00 财政部公布12月出口金额，11月为较去年同期持平。

1/20(一)

--16:00 经济部公布12月外销订单金额年变动率，上月为增0.8%。

1/22(三)

--8:30 主计总处公布12月季调失业率，上月为4.15%。

1/23(四)

--16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月年减0.12%。

*1/24(五)

--16:10 央行公布M2货币总计数年增率，11月为年增6.05%。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

2/20(四)

--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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