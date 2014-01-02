版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 2日 星期四 09:45 BJT

中国数据：12月制造业PMI终值降至50.5，与初值一致且为三月低位--汇丰

路透北京1月2日 - 汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国12月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为50.5，与初值一致，且为三个月低位。

这是该指数连续第五个月处在荣枯分水岭上方，此前曾在50之下徘徊三个月。

Markit提供的新闻稿显示，生产分项指数较上月明显下降，新订单基本持平于前月，新出口订单则重回荣枯线下方的49.1，为四个月来首次。

PMI高于50表示制造业在扩张，低于50则表明制造业萎缩；它是一个建基于五个单项指标的综合指数。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐