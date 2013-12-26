台湾汇市：台币实质汇价盘初趋贬，外资汇出

路透台北12月26日 - 台币兑美元 周四盘初实质交易趋贬。汇银人士表示，尽管假期交易偏淡，但外商持续买美元汇出，出口商也乐得在30元以上抛汇，台币实质交易区间跌破30。
他们认为，接近年底台湾央行料有意让台币以偏弱的价位收年线，预料台币年底收在30以上的机会相当高。而经过近两日的测试，今日台币实质交易价位终站在30上方，此前的支撑现已成为阻力。
〞外商还是一直买，还有一些对美元长期走强的预期，〞一位本地小型银行交易员说。
交易员预估，今日成交区间料在30.00-30.02。早盘台币兑美元的成交区间在29.995-30.010，上日的实质交易区间在29.98-30.00。
全球汇市，美元兑日圆周四触及五年高点，兑其他货币亦持坚定，因市场预期美国经济将持续稳健复苏，使美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年可以逐步撤回刺激政策。
当地时间10:11，交易员观察市场最新动态：
--台股 盘中升0.13%报8,478.62点。
--台币兑美元 升4.4分报30.003。
--韩元兑美元 报1,059.7，上日收在1,059.3。
交易员预测今日集中交易区间：
--30.00-30.02
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(记者 高洁如; 审校 张喜良)