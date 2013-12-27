《中国债券市场每日交易备忘》--12月27日

全球能源：卡塔尔重启全球最大气田开发，取消已执行12年的禁令
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国开行 至多80亿元人民币两年期固息债10:00-11:00招标(上交所)，利率预测均值5.75% 国开行至多40亿元五年期固息债上午10:00-11:00招标(上交所)，利率预测均值5.79% 万达集团4.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承 大连普湾工程项目管理公司25亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 上海城投2亿美元三年期境内浮息中票(六个月美元Libor基准)簿记建档(主体评级AAA)，中行主承 格尔木投资控股14亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，摩根士丹利华鑫证券和国开证券主承 大丰城建国资经营5亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，华泰联合证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 陕西煤业化工集团40亿元五年期中票101360021，票面利率6.48% ============================================================================ 三、缴款： 国开行11.80亿元10年期固息增发债130247，发行价96.03元 沈阳南湖科技开发集团8亿元七年期固息债1380396，票面利率8.37% 青岛城投集团20亿元一年期短融 绵阳投资控股集团5亿元一年期短融 山东鲁泰煤业3亿元一年期短融 深圳宝德投资3.8亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 玖龙纸业(重庆)7亿元一年期短融041253075到期兑付，票面利率5.17% 广梅汕铁路公司6亿元一年期短融041254067到期兑付，票面利率4.93% 河南省新乡市2.7亿元三年期区域集优中小企业集合票据051202009付息，票面利率5.90% 建行 106.22亿元10年期固息债040704付息，票面利率4.95% 建行60.78亿元10年期浮息债(七天回购利率基准)040705付息，基本利差2.0% 威海市商业银行6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020012付息，票面利率6.18% 宝新能源 6亿元五年期中票1082220付息，票面利率5.85% 辽阳银行6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120014付息，票面利率6.20% 泰豪集团4亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180195付息，票面利率7.50% 中国平煤神马能源化工30亿元五年期中票1182400付息，票面利率5.15% 梅花生物科技集团10亿元三年期中票1182401付息，票面利率6.75% 乐山商业银行5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1220027付息，票面利率7.10% 吴江经济技术开发区15亿元七年期固息债1280490付息，票面利率6.88% 成都交通投资集团10亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1282557，基本利差3.6% 武汉经济发展投资4.5亿元五年期中票1282558付息，票面利率6.10% 天津市旅游集团0.5亿元三年期中票1282559付息，票面利率5.54% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --财税改革是中国深化体制改革的“重头戏”。中国财政部部长楼继伟周三表示，当前 和今后一段时期将积极稳妥地深化财税体制改革，明年会继续加强地方政府性债务管理。 --为配合中国新股发行由审核制向注册制的推进趋势，上海证交所副总经理徐明周四表示， 明年上市公司监管的改革重点是信息披露，将推进上市公司的分行业经营信息披露， 房地产和石油等三个行业作为首批试点。 今日公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为13.7%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
路透首尔4月4日 - 韩国韩元 周二盘中小幅走软，在美中本周峰会前避险情绪弥漫，且俄罗斯圣彼得堡地铁发生的爆炸事件也打压市场信心。 现代汽车 股价下跌2.6%，起亚汽车 跌近1%，此前消息称，现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因外交关系紧张以及当地品牌的竞争。 市场人士的焦点仍放在美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周稍后的会晤。若提及对朝鲜(北韩)的战略，可能对韩国市场有影响。 0319GMT，韩元兑美元 报1,117.8，较周一收盘价1,115.3下跌0.2%。 “韩国市场需要从特朗普和习近平会晤中弄清楚的是，他们是否针对朝鲜导弹问题提出任何切实行动，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun表示。 Paik称，暗示对朝鲜采取强硬政策的任何言论都有可能引发地缘政治紧张，并打压韩元走贬。 特朗普周日坚持有可能利用贸易作为确保中国在朝鲜问题上合作的砝码，并暗示如有必要，华府可能单独应对朝鲜的
* 美元兑日圆触及一周低位，美债收益率触及一个月低位 * 欧元兑美元涨势减缓，因德债收益率下滑 * 澳元静候澳洲央行利率决定，以寻找短期线索 路透东京4月4日 - 美元兑兑避险货币日圆周二走软，因避险情绪在更广泛的市场扩散。 本周投资者冒险意愿受到诸多因素的打压，其中包括美国总统特朗普将与中国国家主席习近平会晤，以及俄罗斯发生疑似自杀式炸弹袭击等。 “美元兑日圆因利差因素而承压，美债收益率滑落至一个月低点，华尔街对表现良好的数据未予理会，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota称。 美元延续隔夜跌势，兑日圆 跌0.2%至110.660，之前曾触及一周最低位110.480。 “负面情绪盖过了其他因素的影响，例如正面经济数据，这本来应该会支持美元，”Brown Brothers Harriman驻东京的资深汇市策略师Masashi Murata说。 “很难查明负面情绪的由来，但在围绕特朗普政府的担忧缓解之前，这种情绪不会消失。而这种情况在中美首脑会晤前可能不会出现。”