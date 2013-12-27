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亚洲 | 2013年 12月 27日 星期五 09:02 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  中国国开行 至多80亿元人民币两年期固息债10:00-11:00招标(上交所)，利率预测均值5.75%
  国开行至多40亿元五年期固息债上午10:00-11:00招标(上交所)，利率预测均值5.79%
  万达集团4.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承
  大连普湾工程项目管理公司25亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承
  上海城投2亿美元三年期境内浮息中票(六个月美元Libor基准)簿记建档(主体评级AAA)，中行主承
  格尔木投资控股14亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，摩根士丹利华鑫证券和国开证券主承
  大丰城建国资经营5亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，华泰联合证券主承
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  二、新债上市：   

  陕西煤业化工集团40亿元五年期中票101360021，票面利率6.48%
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  三、缴款：  
   
  国开行11.80亿元10年期固息增发债130247，发行价96.03元
  沈阳南湖科技开发集团8亿元七年期固息债1380396，票面利率8.37%
  青岛城投集团20亿元一年期短融
  绵阳投资控股集团5亿元一年期短融
  山东鲁泰煤业3亿元一年期短融
  深圳宝德投资3.8亿元一年期短融
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  四、还本付息：
  
  玖龙纸业(重庆)7亿元一年期短融041253075到期兑付，票面利率5.17%
  广梅汕铁路公司6亿元一年期短融041254067到期兑付，票面利率4.93%
  河南省新乡市2.7亿元三年期区域集优中小企业集合票据051202009付息，票面利率5.90%
  建行  106.22亿元10年期固息债040704付息，票面利率4.95%
  建行60.78亿元10年期浮息债(七天回购利率基准)040705付息，基本利差2.0%
  威海市商业银行6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1020012付息，票面利率6.18%
  宝新能源 6亿元五年期中票1082220付息，票面利率5.85%
  辽阳银行6亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120014付息，票面利率6.20%
  泰豪集团4亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180195付息，票面利率7.50%
  中国平煤神马能源化工30亿元五年期中票1182400付息，票面利率5.15%
  梅花生物科技集团10亿元三年期中票1182401付息，票面利率6.75%
  乐山商业银行5亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债1220027付息，票面利率7.10%
  吴江经济技术开发区15亿元七年期固息债1280490付息，票面利率6.88%
  成都交通投资集团10亿元五年期浮息中票(一年定存基准)1282557，基本利差3.6%
  武汉经济发展投资4.5亿元五年期中票1282558付息，票面利率6.10%
  天津市旅游集团0.5亿元三年期中票1282559付息，票面利率5.54%  
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --财税改革是中国深化体制改革的“重头戏”。中国财政部部长楼继伟周三表示，当前
    和今后一段时期将积极稳妥地深化财税体制改革，明年会继续加强地方政府性债务管理。 
  --为配合中国新股发行由审核制向注册制的推进趋势，上海证交所副总经理徐明周四表示，
    明年上市公司监管的改革重点是信息披露，将推进上市公司的分行业经营信息披露，
    房地产和石油等三个行业作为首批试点。 
    
  今日公布1-11月规模以上工业企业利润               (1-10月为13.7%)   
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)

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