台湾货币市场：年底需求高峰来临未令短率走扬，静待央行会议

* 预期央行维持利率不动，短率持稳既有水准

* 跨年资金难觅，惟仍能顺利平帐

* 近百亿公司债交割无碍券商资金调度

记者 董永年

路透台北12月26日 - 台湾银行间跨新历年短率周四较上日持稳。货币市场人士表示，央行将在下午召开理监事会议，关注总裁在会后记者会的声明内容。由于预期货币政策调整机率偏低，令短率持稳于上日水准。

资金调拨人士指出，年底资金紧缩效应逐渐发酵，虽大部分银行为冲刺放款需求及调控风险适足率(BIS)而暂不承作跨年拆款，但努力些还是可以找到，且大型公股银行仍可买票，只是对利率有所要求，落在0.62-0.63%区间上缘。

“ 考虑跨年问题，大家尽量作平，超额准备已经收敛翻正了。”一位公股银行资金调度人士说。

大型票券商资金调度人士则指出，今日资金状况有些分配不均，本来有银行表示没钱但又突然有多余资金供应，利率则维持昨日的水准。

银行间跨新历年拆款利率报0.44-0.45%，持平于上日。

路透调查显示，台湾央行将在今日下午举行的理监事会议中，连续第十季维持重贴现率在1.875%水准不变，因台湾的通膨相当温和，且经济成长率疲弱。

本地时间11:45时：

**台币兑美元 升4.5分报30.002。

**台股 走扬0.18%，报8,482.85点；成交量 为361.01亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.388%，上日收在0.387%。今日区间暂在0.387-0.390%，上日区间在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.425%，上日则为0.380-0.410%。

**短票利率持稳**

短票市场方面，票券商指出，今日与明日的短票发行量大，不过由于大型公股银行仍有买票额度，因此资金调度不成问题。

一大型票券商调度人士表示，年底资金状况以今、明两天最紧，30与31日因有大型企业法人为调整财务比例，已框了约100亿台币的短票做为约当现金，因此资金缺口相当有限。

另一票券商交易员也称，这两天资金落点偏多，不过年底最后两个交易日已刻意避开。

今日票券商与银行间今年年内短票利率主要成交在0.58-0.60%，同于上日；跨新历年天期的交投落在0.62-0.63%，亦同上日，成交以30天期为主。跨过农历年的较长天期短票成交仍以0.62-0.63%为主，大致同于上日。

周四央行存单到期金额为3,354.85亿，发行金额稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)507.7亿台币，落点尚有周五3,590.85亿。

拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为234亿台币，累计超额准备为83亿，加计前期1%的超额准备为886亿台币。

**券商资金缺口小**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四表现持平。证券商RP交易员表示，今日虽有近百亿台币公司债交割，但因整体市场资金偏松，并不影响资金调度，RP利率依旧维持在既有低位。

市场人士指出，投信端自周三起略有少量赎回情形，不过年底券商资金缺口小，RP券源多以到期续作就足以因应，年底前RP利率可望表现持平。

“年底资金调度比较不需要新的资金，到期续作就够。”一位证券商交易员称。

另有大型票券商表示，今日投信端资金较上日趋于平稳，年底以资金调度顺畅做为第一考量，RP利率料将持平到年底。

证券商新历年前后天期公债的附买回利率成交大区间在0.57-0.58%，极短天期见0.56%少量承作；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，以上利率大致与上日相同。

票券商新历年前公债的附买回利率今日成交在0.48-0.53%，跨新历年则成交在0.50-0.55%；公司债年内RP利率落在0.48-0.55%，跨年交投则在0.50-0.58%，以上利率皆持平于上日。