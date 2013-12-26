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亚洲 | 2013年 12月 26日 星期四 10:56 BJT

韩国汇市：韩元兑美元早盘近持平，年底前交投清淡

交易员表示，韩元仍受到当地出口商美元卖盘的支撑。但他们表示，市场交投迟滞，随着年底将届，许多投资者已经放假了。近期内韩元可能因此而陷于窄幅区间。

“好像出口商没有在大量抛售美元，当美元兑韩元跌至1,060关卡以下时，很难卖出美元，”一位国外银行交易员表示。

指标综合股价指数 小升0.1%至2,003.70点。

3月三年期韩债期货 跌0.02点，报105.65。

0220GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,059.8 1,059.3

日圆/韩元 10.1174/261 10.1461

韩国公债期货* 105.65 105.67

韩国综合股价指数 2,003.70 2,001.59

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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