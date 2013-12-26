《全球主要央行动态》--12月26日

以下所列为上周四下午至本周四(12月19日-12月26日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)提出了一项提议，将限制其通过紧急贷款计划、救援濒临破产的大型金融机构的权力。美联储的提议将实施2010年多德-弗兰克法案(Dodd-Frank Act)中的一项关键条款，会寻求避免在未来进行大规模救援。根据美联储的最新提议，紧急贷款系统只能用于提升金融体系的流动性。提议还要求，提供紧急贷款前需要美国财政部长签字批准。

美联储两位官员对美联储开始缩减购债的决定表示支持。里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔和达拉斯联储总裁费希尔表示，缩减购债是合理决定，并指出最近美国经济方面的信号令人鼓舞。

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔称，美联储放慢债券购买速度的决定得到了就业市场走强的支持，但联储仍将根据数据的表现调整退出步伐。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周决定开始缩减购债计划，波士顿联储总裁罗森格伦是该重大决议的唯一反对者，他称更倾向于等到明年3月再行动，以确保经济稳定复苏。但罗森格伦仍相信经济将改善，预计美联储在2014年末段某个时候结束购债。他在周三投下自2007年来他个人的首张否决票。

美联储大规模刺激措施的坚定拥护者叶伦朝成为该央行史上首位女主席又迈进一大步，其提名在参议院成功闯过共和党的程序性障碍。参议院以59票对34票的结果通过测试性投票，显示对她的支持甚多。对提名的最后投票表决将在1月6日举行。

**中国**

面对近期出现的资金困局，中国央行果断伸出援手“输血”。央行在其官方微博表示，针对今年末货币市场出现的新变化，央行已连续三天通过SLO(短期流动性调节工具)，累计向市场注入超过3,000亿元人民币流动性。

面对资金利率飙升，中国央行本周继续在公开市场维持零操作无疑令市场大失所望，但其后一纸SLO(短期流动性调节工具)公告又略微安抚了市场濒临绷断的神经。这亦表明，尽管稳中偏紧政策基调不改，但央行不会袖手旁观资金利率大幅波动，以稳定市场预期。

**欧元区**

媒体援引欧洲央行管委会成员魏德曼的话称，如果欧洲央行给予银行更多长期贷款，应确保这些资金不仅仅用于购买公债。魏德曼在接受德国经济周刊(Wirtschaftswoche)的采访时还表示，欧洲央行不应该在确保银行向某些行业、某项区域贷款方面扮演过于重大的角色。

欧盟执委会表示，标准普尔将欧盟信用评等由AAA降至AA+，是错误决定，因为欧盟28个成员国决心达成欧盟预算平衡的承诺，乃受到条约的支持。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉向路透称，欧盟财长就成立一家机构负责关闭欧元区受困银行达成协议，ECB对此表示热烈欢迎。“这是完成银行业联盟的重要一步，”德拉吉称，并敦促马上与欧洲议会展开谈判以完成相关立法工作。

**英国及德国**

德国央行总裁魏德曼接受报纸采访时称，该央行今年从纽约和巴黎运回了近37吨黄金到法兰克福，未来几年计划运回更多。

英国星期日电讯报刊登的专访显示，该国央行副总裁贝利称，央行在密切关注快速成长的房屋市场，并具备必要时为楼市降温的工具。“我们非常关注楼市，”贝利对星期日电讯报表示。“我们必须非常小心增长平衡的情况。而这主要由楼市和楼市相关消费左右。”

**日本及韩国**

日本央行维持货币政策和经济评估不变，认为大规模刺激政策的效果正向经济其他行业扩散，激励经济继续温和复苏。一如普遍预期，日本央行货币政策委员会一致投票决定，维持每年以60-70万亿(兆)日圆的速度增加基础货币不变。

日本央行总裁黑田东彦指出，消费者物价涨幅将在明年上半年超越1%，协助央行达成目标，即扭转大众认为通缩将持续存在的看法。

日本央行发布的11月20-21日会议记录显示，一名政策委员会委员担忧，日本最新国内生产总值(GDP)数据中库存比重较大以及工人薪资下滑，可能暗示经济成长将趋于下行。会议记录显示，另一名委员亦表示，库存和薪资给日本7-9月GDP数据笼罩上了负面的基调。但委员们一致认为，日本经济仍将逐步复苏，因劳动力市场改善刺激消费者支出。

日本央行总裁黑田东彦表示，日本将稳步实现央行设定的2%通胀目标，这一看法并未改变，尽管明年上调消费税料将给经济带来影响。黑田东彦还表示，日圆过度升值的修正对日本经济带来正面影响。日圆过度升值的修正提振了企业获利，并改善市场信心。

韩国央行表示，当前偏低的通胀率不能怪罪于需求走弱，预期明年物价压力将上升，因国内经济改善。韩国央行在2014年货币政策展望中表示，当前物价压力缓和只是因为暂时性的供应因素及政策改变之故，而2014年通胀将会攀升。

**其他国家**

俄罗斯央行本月第六次对卢布汇率浮动区间作出0.05卢布的调整。此前央行采取市场干预措施，以抑制卢布汇率下滑步伐。

泰国央行一名官员表示，受国内政局影响，过去一周来泰铢都比其他货币疲弱，央行已采取行动平抑泰铢的过度波动。泰国央行发言人Roong Mallikamas称泰铢的疲态反映了国内因素。

泰国央行发言人Roong Mallikamas指出，泰国政治情势紧张，加剧泰铢颓势，但泰铢走势仍大致与地区货币相符。

两位消息人士表示，台湾央行副总裁赴大陆访问一事，至目前为止都尚未能安排成行。这意味着原订本月两岸央行高层官员见面磋商包括货币互换(SWAP)在内的议题一事，时程或有所延误。

印度央行总裁拉詹称，早在11月消费者物价和零售物价数据公布前，央行就已经决定维持利率不变。

台湾央行称，已邀请台银等八家拨款金额较大的银行了解工业区土地抵押贷款业务，促请银行办理此类贷款及融资应落实风险控管。这显见央行对银行房地产相关放款仍相当审慎。

巴西央行预计，尽管利率已大幅调升，但未来两年通胀将只会小幅放缓，为明年结束紧缩周期前进行更多次升息敞开大门。该央行在周五公布的季度通胀报告中将2014年通胀率预估从5.7%调降至5.6%。并称，预计2015年通胀率为5.4%，意味着通胀率只会缓慢跌向央行2.5-6.5%通胀目标区间的中值4.5%。

希腊央行数据显示，希腊今年有望实现经常帐盈余，为十多年前该国加入欧元区以来首次。央行称，希腊今年1月-10月经常帐盈余为22亿欧元，上年同期为赤字34亿欧元。 （完）

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