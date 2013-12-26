中国货币市场：财政存款支撑回购利率续跌，淡然面对逆回购缺席

路透上海12月26日 - 在财政存款投放支撑下，中国银行间市场周四隔夜和七天回购加权利率续降，资金面稳中向好势头得到巩固。交易员称，在此情况下，近日市场信心有所恢复，今日公开市场逆回购未现身影响不大。

他们并预计，正常情况下，年底前资金面应不会再起大的波澜，但元旦后准备金可能补缴，料增加届时流动性压力。

北京一银行交易员表示，在财政存款投放等支撑下，即使公开市场未进行任何操作，市场资金面亦较稳定。

“年底前应该会相对平稳一点，元旦之后，可能就有(准备金补缴)压力了。”她指出。

上海一银行交易员补充说，今日央行未进行逆回购操作，可能也是考虑到目前流动性情况已有明显改善，再做必要性不强。

另外，对中小机构而言，年底前吸收存款力度加大，也将有助于其改善流动性。

在暂停逆回购操作两周后，本周二央行进行了290亿元人民币的七天期逆回购操作，但今日未进行任何操作。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.0057 4.0378 -3.21

七天 5.3173 5.5759 -25.86

14天 6.1925 6.0428 +14.97

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 13.2100 5.2350 +797.50

七天 8.0800 7.2000 +88.00

14天 6.9400 6.1750 +76.50

回购定盘利率

其中:隔夜 4.0400 4.0800 -4.00

七天 5.3300 5.6300 -30.00

14天 6.1400 5.9600 +18.00

Shibor

其中:隔夜 4.0010 4.0500 -4.90

七天 5.3290 5.6160 -28.70

三个月 5.5380 5.5220 +1.60