中国债市动态：现券难有波澜，央行未进行逆回购基本符合预期

路透上海12月26日 - 中国银行间市场周四早盘现券走势仍较平淡。交易员指出，流动性明显缓和，央行公开市场今日未有逆回购操作基本符合预期，部分国债双边报价对应收益率略有下行，但年末供应偏少，行情难有波澜。

“成交寥寥，...年前没有大的变动(我们)应该是不做(交易)了。”北京一商业银行交易员称。

针对央行今日在公开市场没有进行任何操作，他指出，“这个不算意外，昨天开始资金已经很松了，今天一早很多大行都在出隔夜，(机构)跨年(资金)现在应该都没问题了。”

不过他同时表示，“央行的变动太频繁了，这对市场预期不好啊。”

央行本周公开市场仅进行了一次逆回购操作，即周二时隔两周意外重启290亿元人民币七天期逆回购，但周四未进行任何操作。据此计算，央行本周净投放290亿元。

上海一大型券商交易员称，“央妈(指央行)是有保有压，今天又超淡定地不逆(回购)了，其实逆回购量不大的，主要是心理作用吧。”

她认为，现券方面，年前都会比较清淡；资金面而言，券商基金等机构因质押信用债因素，跨年资金需求仍在，“平还是能平的，就是贵一些，我觉得到年末资金面就这样了，不会太紧了。”

中国银行间市场隔夜和七天回购利率 今日续降，其中隔夜加权利率 最新报4.0044%，较上日小降3个bp(基点)。

剩余期限约6.81年的固息国债130020券最新双边报价对应收益率 为4.585%/4.52%，上日尾盘为4.61%/4.52%。