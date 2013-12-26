中国汇市：人民币即期早盘横盘整理，需求清淡等令市况难见波澜

* 人民币早盘维持横盘整理

* 波动空间缩窄至8个点子

* 受需求淡、维稳和节假日三重影响

路透北京12月26日 - 人民币兑美元即期 周四早盘继续维持横盘整理，波动空间仅8个点子。交易员表示，年底客盘需求清淡、监管层汇率维稳加上西方节假日三重因素，使得近日即期难见波澜。

一大行交易员表示，圣诞节这几天国内银行还稍有些客盘，有的外资行都没有什么报价了。加上监管层的维护，价格更不会动。

“唯一一个可能性就是年底最后一天，那一天客盘flow可能都会异常一点，从经验上看结汇可能偏多，价格可能会稍微动一下吧。”她称。

北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.0718元，上日收报6.0714元。今日人民币兑美元中间价 为6.1156元，上日中间价为6.1160元。

全球汇市方面，美元兑日圆周四触及五年高点，兑其他货币亦持坚定，因市场预期美国经济将持续稳健复苏，使美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年可以逐步撤回刺激政策。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1370/00，上日尾盘为6.1370。

北京时间12:03，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0715/35元，上一交易日尾盘报6.0705元。