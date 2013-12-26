《分析师观点2》台湾央行如期维持利率不变，料明年上半年升息机会仍低

路透台北12月26日 - 台湾央行周四宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第十季度维持利率不变。

央行发布的新闻稿指出，2014年的M2目标区仍订为2.5-6.5%不变，主要考量明年经济成长与物价情势等因素。

央行称维持银行超额准备于适度宽松水准，金融业隔夜拆款利率持稳；并称近年新台币汇率维持动态稳定，有助对外贸易之拓展。

针对近来台湾本地市场美元流动性不足一事，台湾央行在新闻稿中指出，已自外汇存底提拨200亿美元、10亿欧元及800亿日圆种籽资金，参与台北外币拆款市场操作。

在房市部分，央行称近日促请承做工业区土地抵押贷款业务量较大之台湾银行等八家银行，切实遵守授信规范；未来仍将进行专案检查。

央行也表示，美国缩减量化宽松规模对新兴经济体之冲击，以及欧美财政问题之后续发展等不确定因素，仍将影响全球景气复苏前景。明年随全球景气升温，世界贸易量扩增，台湾出口成长可望改善，民间消费略为回温，惟多数产业投资动能仍显不足，民间投资成长仍缓。

根据路透访查11家金融机构指出，央行本次的理监事会议中，连续第十季维持重贴现率在1.875%水准不变，因台湾的通膨相当温和，且经济成长率疲弱。

台湾主计总处在11月底时下调全年的国内生产总值(GDP)年增率预估至1.74%，明年预估更仅有2.59%，低于业界预期，因对台湾的出口情势看法保守。

**市场评论**

--兆丰国际证券分析师 李志安：

台湾央行的新闻稿几乎与此前的态度全部一致，这表示虽然美国量化宽松开始缩减，但在后续的缩减速度和幅度均不明朗的情况下，加上美国经济复苏的脚步是不是还那么好都有些疑问，台湾央行希望维持现状不变，同时观望国际情势的变化。

目前台币虽然稍有贬值，但贬值幅度仍不大，不至于影响通膨，还不到让台湾央行有升息的压力，我们预估明年全年央行都不会升息。

--国泰金控经济研究处经理 陈钦奇：

此决议符合市场预期，预估央行明年上半年仍会维持利率不变，且下半年升息机会还是不大，下半年唯一变数在于气候造成通膨弹升，才可能促使央行做出升息的决策。

目前预估明年台湾经济成长率为2.93%，较其他预测乐观，显示经济仍属于相对成长力道偏弱的态势，若明年每季GDP年增率皆可超过3%，那将是央行升息的重要观察指标。

--日盛投顾 总经分析师 蔡素菁：

央行维持利率不变，符合市场多数预期，不过央行未调整明年M2目标区间以因应美国量化宽松(QE)退场则是感到有点意外，明年观察国内利率是否调整还是要看美国，由于美国QE采取缓退步调，料明年下半年美国量化宽松才会完全退场，料明年上半年仍看不到央行升息。

**市场反应**

央行会议结果在台湾金融市场收市后公布。

**台币兑美元 收盘收跌1.3分，报30.060。

**指标10年期公债102/10殖利率 收低0.10基点至1.6710%。

**台股加权股价指数 收涨0.21%至8,485.89点。

**相关连结**

相关资讯可点选台湾央行网站，网址为(www.cbc.gov.tw/)

**背景资料**

**台湾主计总处11月时再度下修今年全年GDP年增率预估为1.74%，明年GDP年增率为2.59%。

**台湾中央研究院经济所表示，预估台湾明年经济成长率为2.89%，虽比今年回温，但成长速度不快。而政府则应加快区域贸易的整合，或考虑以强力的财政/货币政策刺激经济。(完)