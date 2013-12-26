《国际主要央行公开市场操作一览》--12月26日

路透上海12月26日 - 美联储(FED)2013年12月18日宣布缩减大规模购债的计划，但暗示维持低利率的时间会较原先承诺的更久，以试图缓和缩减购债的影响。美联储将每月缩减购债规模100亿美元，至750亿美元，缩减购买公债和抵押贷款支持债券(MBS)的规模相同。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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12/23 买入公债 15.75 02/15/2036 - 11/15/2043

12/20 买入公债 31.81 05/15/2021 - 11/15/2023

12/19 买入公债 52.67 09/30/2018 - 08/31/2019

买入公债 15.75 02/15/2036 - 11/15/2043

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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12/24 两天逆回购 -422.45 0.03%

12/23 隔夜逆回购 -287.61 0.03%

12/20 三天逆回购 -265.25 0.05%

12/19 隔夜逆回购 -153.91 0.05%

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。美联储2013年12月18日宣布，自2014年1月起，将按每月350亿美元的进度购买MBS，2012年9月启动时为每月400亿美元。

其中，在2013年12月12日-2014年1月13日期间，FED计划在滚动操作中，购买约140亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)提出了一项提议，将限制其通过紧急贷款计划、救援濒临破产的大型金融机构的权力。美联储的提议将实施2010年多德-弗兰克法案(Dodd-Frank Act)中的一项关键条款，会寻求避免在未来进行大规模救援。根据美联储的最新提议，紧急贷款系统只能用于提升金融体系的流动性。提议还要求，提供紧急贷款前需要美国财政部长签字批准。

--美联储两位官员对美联储开始缩减购债的决定表示支持。里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔和达拉斯联储总裁费希尔表示，缩减购债是合理决定，并指出最近美国经济方面的信号令人鼓舞。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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12/23 七天期反向交易 1,335.848 0.25%(固定利率)

12/23 七天期定期存款 -1,399.197 0.24%

《本周主要新闻》

--媒体援引欧洲央行管委会成员魏德曼的话称，如果欧洲央行给予银行更多长期贷款，应确保这些资金不仅仅用于购买公债。魏德曼在接受德国经济周刊(Wirtschaftswoche)的采访时还表示，欧洲央行不应该在确保银行向某些行业、某项区域贷款方面扮演过于重大的角色。

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉向路透称，欧盟财长就成立一家机构负责关闭欧元区受困银行达成协议，ECB对此表示热烈欢迎。“这是完成银行业联盟的重要一步，”德拉吉称，并敦促马上与欧洲议会展开谈判以完成相关立法工作。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 106,490

上周三 100,570

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当期变化 +5,920

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持货币政策和经济评估不变，认为大规模刺激政策的效果正向经济其他行业扩散，激励经济继续温和复苏。一如普遍预期，日本央行货币政策委员会一致投票决定，维持每年以60-70万亿(兆)日圆的速度增加基础货币不变。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行615亿台币存单，相较存单到期592.5亿台币，存单发行余额增22.5亿。

--台湾央行周二公布，当日共发行848亿台币存单，相较存单到期841亿台币，存单发行余额增7亿。

--台湾央行周一公布，当日共发行2,134.5亿台币存单，相较存单到期2,128.50亿台币，存单发行余额增6亿。