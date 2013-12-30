路透调查：中国12月官方制造业PMI预计微跌至51.2，仍处于较高景气度

* 公布项: 中国12月官方制造业PMI

* 公布时间: 1月1日(周三)约9:00

* 路透预估中值: 51.2

* 预估区间: 50.9-51.5

* 历史数据: 11月--51.4；10月--51.4；9月--51.1

路透综合11位分析机构预估中值显示，中国12月官方制造业采购经理人指数（PMI）预计小幅降至51.2，呈现季节性波动。该指数连续五个月持于51以上，仍处于年内较高的景气区间，显示制造业活动继续稳步扩张。

分析师多认为12月制造业还将延续此前的扩张之态，但势头或略减弱，这主要是进入12月投资放慢所致。制造业经历了6,7月的低谷，之后持续稳定在51上方高位。

“从高频数据看，12月需求端和生产端的景气继续持稳。”兴业银行首席经济学家鲁政委在预测报告中称。他指出，需求端来看，年末消费将继续加速，但投资建设行为有所减速。该机构对PMI的预估值为51.5。

招商证券宏观分析师张一平则认为，产出和原材料库存指数可能下降，导致制造业扩张步伐放缓。就目前情况看，在投资速度放慢的情况下，重工业表现将略微逊色。他对PMI的预估为51.1。

进入下半年来，中国经济逐渐走出低谷，三季度国内生产总值（GDP）增速反弹至7.8%，11月宏观数据看，工业和投资增速略有回落但基本在市场预期之中，宏观经济平稳放缓趋势更加明确。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

______________________________2013年__________________________ __2012年__

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月

PMI(%) 51.4 51.4 51.1 51 50.3 50.1 50.8 50.6 50.9 50.1 50.4 50.6 50.6

稍早公布的汇丰12月中国制造业PMI初值自上月高位50.8回落至50.5，仍连续五个月在荣枯分水岭上方，显示中国制造业继续处于复苏通道之中。

国家发改委主任徐绍史则在上周表示，中国今年GDP预计同比增长7.6%左右，经济增长超过预期目标，就业、物价、国际收支等主要宏观调控目标也基本实现。

12月官方制造业PMI将于1月1日公布，次日将公布汇丰中国12月制造业PMI终值。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的12月中国官方制造业PMI预估详情:

机构 预估值

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中银国际 51.1

招商证券 51.1

银河证券 51.2

海通证券 50.9

华宝信托 51.3

兴业银行 51.5

摩根士丹利 51.2

申银万国 51.5

法兴银行 51.2

渣打 51.2

浙商证券 51.3

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路透中值 51.2