中国债市：利率互换延续清淡，央行未进行逆回购影响甚微

路透上海12月26日 - 中国人民币利率互换(IRS)周四延续清淡市况。市场人士表示，央行今日仍暂停14天逆回购操作，基本在机构预料之内，场内节日气氛较浓，交投淡静，IRS变动有限。

“与现券差不多，圣诞节外资(机构)也在休假，大家都没怎么做，休息了。”上海一商业银行交易员称。

他还提到，央行继续暂停14天逆回购，因资金面向好，对市场几无冲击，“(逆回购)一会儿做，一会儿不做，习惯了，年底前差不多就这样了。”

央行本周公开市场仅进行了一次逆回购操作，即周二时隔两周意外重启290亿元人民币七天期逆回购，但周四未进行任何操作。据此计算，央行本周净投放290亿元。

在财政存款投放支撑下，中国银行间市场周四隔夜和七天回购加权利率续降，资金面稳中向好势头得到巩固。交易员称，在此情况下，近日市场信心有所恢复，今日公开市场逆回购未现身影响不大。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 5.3496/5.4450 4.9550/5.0400 4.9900/5.0750 5.0200/5.1075 5.0271/5.2996

上日 5.3488/5.4450 4.9425/5.0325 4.9692/5.0525 5.0100/5.1000 5.0150/5.2900

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变动 +0.0008/+0.0000 +0.0125/+0.0075 +0.0208/+0.0225 +0.0100/+0.0075 +0.0121/+0.0096

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。