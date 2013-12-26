人民币衍生品：外汇掉期曲线全线走低，年底境内美元流动性相对紧张

路透北京12月26日 - 中国境内美元兑人民币掉期曲线周四全线走低，其中短端和长端变化更为明显。交易人士反映，财政存款投放支撑境内人民币资金利率走低，加之年底美元拆借利率上行，导致掉期曲线平坦化。

北京时间15:14时，掉期曲线 超短端隔夜、T/N和S/N品种分别成交于2.4、8.5和1.7，1年期成交于450，均较周三明显下行。

上海一股份行外汇交易主管称，观察到国有大行在掉期市场的近端买入美元、远端抛售美元，使得曲线全线压低。他表示，主要原因在于人民币头寸相对宽松。

华北一城商行外汇交易员反映，相对而言近期境内美元流动性偏紧，拆借利率有所上行，尤其是26日起息的1周期头寸已经跨年，银行因时点考核等因素拆出意愿降低，价格也已大幅飙升。

“其实感觉有钱，但年底大家都只出隔夜，连一周的offer都少。”该交易员说，“只要是跨年的期限都比较贵。”

这也是使人民币和美元资金利差缩窄、并使美元掉期升水点数下跌的因素。货币经纪商国利货币的美元拆借利率报价 1周以上拆借利率报价都已升至2.00/1.80以上，交易人士反映实际成交水平还要更高。

在财政存款投放支撑下，中国银行间市场周四隔夜和七天回购加权利率续降，资金面稳中向好势头得到巩固。交易员称，在此情况下，近日市场信心有所恢复，今日公开市场逆回购未现身影响不大。