《台湾金融市场一周展望》打房捧股将成主节奏，台币疲势不改

标题新闻：日本标售10年期公债，投标倍数为3.96
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* 豪宅价创新高，政府料加重调控手段
* 欲将游资自房市赶向股市，台股不宜看淡
* 年底出口商结算，台币料续偏贬
记者 董永年
路透台北12月27日 - 一坪298.2万台币的豪宅成交天价，恐加深台湾政府打房决心。执政党为求在明年选举保住江山，料将加重对炒房客祭出查税、降低贷款成数等调控手段，将游资自房市赶向股市。
台湾主要财经首长不约而同地对豪宅频创新高说重话。央行总裁彭淮南表示，未来将对银行的豪宅及工业区用地融资进行专案检查。不宜仅因担保品价值及借款人是财团负责人或关系人，就轻易核给高额贷款。
财政部长张盛和则警告说，除台北市外，房市已到强弩之末，追价乏力。并强调，2014年查税重点直接锁定台北市，相关持有不动产的课税都会提高。
相较房市偏空的言论，股市则是集宠爱于一身。金管会主委曾铭宗乐观预期，台股 封关前有机会站上8,500点，明年1月6日开放现股先买后卖当冲交易后，量能还将再放大。
“明年最重要的就是选举，直辖市选民投资股票居多，未来主轴应是打房、拉股票。”万宝投顾总经理蔡明彰说。
2014年底，台湾将进行包括直辖市长在内的“七合一选举”，此为自1994年以来最大规模的地方选举。
券商同业公会秘书长庄太平也指出，今年股市成交量无法放大的原因，就是主力大户将资金投入房地产，一旦这些游资回流股市，明年台股应该有机会价涨量增。
证交所总经理林火灯日前已对外宣布，今年台股日均量约仅有830亿台币，低于预算编制的1,070亿。规划明年台股日均量将达1,150亿台币，大幅优于目前水准。
台北市政府本周揭露指标豪宅个案--“帝宝”的四笔成交资料，其中最高价每坪(1坪约3.306平米)298.2万台币。本地媒体报导，其中有三户是由台商、中国丹尼斯百货董事长王任生买下。
**台币料偏贬**
对于创出连贬13天纪录的台币兑美元 后市，汇银人士指出，近月以来台湾出口情况并未跟随全球景气回温速度同比提升，仍显疲弱，出口商对台币汇价应大力走贬的声音一直不断，因应美国宽松购债政策开始退场的时机，台湾央行应会顺势让台币在年底走贬至30关卡以上，以利出口商年底的结算。
只不过，他们也表示，央行对台币〞动态稳定〞的表态并未改变，央行也深信稳定的汇率对于进、出口贸易商而言是最佳的情况。因此即便台币走贬，预料贬幅也不致于在短期之内过大。
汇银人士表示，尤其是年底之际，交易员在外汇交易部位的管控也较为缩减，预料除了实质需求的买卖以外，交易并不致太过活络。他们预估，若韩元 的升贬不致过大，台币兑美元下周的交易区间料将在29.9-30.1之间盘整，全周而言预料仍将是较为窄幅盘整的格局。
央行周四的理监事会议一如以往维持利率不变，谈及汇市时也表示，台币兑美元汇率维持动态稳定，有利出口；而根据BIS的资料显示，7月以来台币兑美元的实质有效汇率(REER)持续低于韩元，台湾的出口价格竞争力优于韩国。
**债市迟早会反映美债利空**
本周台湾债市由年底前预备封关的气氛主导，市场交投略显清淡，主流券殖利率大致在既有区间狭幅波动，并未随美国指标10年期公债续向上靠拢。
交易员认为，央行召开理监事会连续10季维持利率不变，且释出讯息相当温和，令台债主流券向区间低位测试，预估年底前台债交易意愿低落，料区间盘整的可能性较高。
“彭总裁讲话算是温和，因为台湾经济状况也没有这么好。”一位证券交易员说。
明年新发行五年新券103/02 周五展开发行前交易，成交落在1.11%附近，交易员指出，市场空方关爱眼神已转向五年新券103/02，毕竟美债殖利率趋势向上，新券标售一定会反应这个现况，不过年底前市场多方有守，料103/02殖利率弹幅也有限。
另有交易员提及，美国指标10年期公债殖利率迟早升破3%，台债难免会受影响；但短线台债仍走自己的路，迟未反应美债利空，将成为新历年后的主要变数。
交易员估下周五年券102/11 区间暂看在1.05-1.10%，10年债102/10 则暂看在1.65-1.70%。(完) (集体采写 台北记者组; 审校 张喜良)
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