新兴汇市：泰铢接近四年低点，菲律宾披索因年底美元需求下滑

泰国警方周四在曼谷向反政府示威人群发射催泪瓦斯，因抗议者试图阻挠明年2月的大选计划。这是近两周来泰国警方首次动用催泪瓦斯。
受到政局紧张形势的一定影响，泰国财政部周四下调今明两年的成长预估。
泰铢和披索 也因年底美元需求而承压。
美元全线上扬，兑日圆触及五年高点，因预期美国经济复苏强健，将使美联储能够逐步缩减购债规模。
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(编译 王翔琼；审校 田建华)