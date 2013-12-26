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亚洲 | 2013年 12月 26日 星期四 16:27 BJT

新兴汇市：泰铢接近四年低点，菲律宾披索因年底美元需求下滑

泰国警方周四在曼谷向反政府示威人群发射催泪瓦斯，因抗议者试图阻挠明年2月的大选计划。这是近两周来泰国警方首次动用催泪瓦斯。

受到政局紧张形势的一定影响，泰国财政部周四下调今明两年的成长预估。

泰铢和披索 也因年底美元需求而承压。

美元全线上扬，兑日圆触及五年高点，因预期美国经济复苏强健，将使美联储能够逐步缩减购债规模。

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泰铢 32.83 32.76 -0.21 -6.76 30.61

菲律宾披索 44.45 44.34 -0.25 -7.65 41.05

印尼卢比 12190.00 12190.00 +0.00 -21.00 9630.00

印度卢比 61.97 61.79 -0.29 -11.26 54.99

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(完)

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