中国债市：现券延续淡静走势，14天逆回购未重启影响有限

路透上海12月26日 - 中国银行间债市周四现券延续淡静走势，公开市场14天期逆回购未重启，但市场已有所预期，总体影响有限，而年底前机构操作意愿仍偏弱，个券波动大多无序，没有明显方向性。

交易员指出，在周二公开市场恢复七天期逆回购操作后，14天品种仍封山不出，表明央行偏谨慎的政策基调未变，现券后市仍面临一定压制。

“比较清淡吧，因为很多机构(年底仓位)差不多都摆布好了，虽然这两天资金宽松了，买盘也不是很踊跃。”华东一银行交易员称。

她并谈到，目前市场交投更多集中在短期品种上，“像短融啊，中票也都是两年左右这样的。”

央行本周公开市场仅进行了一次逆回购操作，即周二时隔两周意外重启290亿元人民币七天期逆回购，但周四未进行任何操作。据此计算，央行本周净投放290亿元。

在财政存款投放支撑下，银行间市场周四隔夜和七天回购加权利率续降，资金面稳中向好势头得到巩固。交易员称，在此情况下，近日市场信心有所恢复，今日公开市场逆回购未现身影响不大。

剩余期限约6.82年的国债130020券 最新报价收益率为4.5850%/4.54%，上日为4.61%/4.52%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.9498 5.3337

上日 4.0378 5.5759

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.2811/4.2278

国债参考率报价 4.1456/4.0956

金融债参考率报价 5.3967/5.3356(完)

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