《中国新债预测》国开行交易所首发料需求尚可，中标利率接近银行间品种

* 招标品种: 国开行交易所第1-2期金融债

* 期限及金额上限：2年不超过80亿元、5年不超过40亿元

* 招标时间: 周五(27日) 2/5年 10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 5.70%-5.77%、5.75%-5.82%

* 预测均值: 5.75%、5.79%

路透上海12月26日 - 中国国家开发银行 周五将在交易所试点发行首批政策性金融债。路透调查显示，类比同期限国债在银行间市场和交易所市场发行情况，预计明日国开债中标利率或略高于银行间市场同期限品种，但考虑到首批政金债登陆交易所，不排除参与主体尝新欲望支撑下，利率走低的可能性；预测均值落于5.75%和5.79%。

“交易所是零售市场，银行间是批发市场，类比同样的国债，在银行间的利率比交易所低，所以国开可能会略高于银行间市场。”华南一银行交易员认为，但是交易所参与主体相对银行间较多，结果较难预料。

一大型券商交易员则表示，当前交易所的资金成本也不低，“最近交易所的企业债被砸死了，哪儿还有钱接他的盘”，此外，该期债缴款日还跨年，需求真难说。

上海证交所隔夜质押式回购利率 周四收报2.705%，七天质押式回购利率 收报5.53%。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，两年和五年期品种最新收益率分别为5.7694%和5.7774%。而国家开发银行在上海证券交易所发行金融债券招标价位表显示，明日新债两年期标位为5.45%-5.80%，五年期标位为5.50%-5.85%。

刊登在上证所公告显示，该两期债将采用单一利率（荷兰式）招标方式。投标人可在一定数量标位内进行不连续投标，各品种标位区间设置由发行人在招投标开始前公布。本次发行各期债券不设立基本承销量。国开行并对本次发行各期债券保留增发权利。

公告并称，此次发行各期债券在上交所集中竞价系统上市交易，证券代码分别为018001和018002；两年期基本承销费率为0.05%，五年期基本承销费率为0.10%。

该两期债分销期为2013年12月30日-2014年1月3日，2014年1月3日缴款，1月7日上市交易。

此前，上交所就国开行试点公开发行金融债刊登通知称，国开债确定发行价格、利率或利差后，部分向公众投资者直接发行的，该所技术系统提供网上发行服务，在确定时间内接受投资者认购申报。 (完)