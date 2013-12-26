更新版 1-中国货币市场：财政存款支撑回购利率续跌，淡然面对逆回购缺席

(新增收盘报价)

路透上海12月26日 - 在财政存款投放支撑下，中国银行间市场周四隔夜和七天回购加权利率续降，资金面稳中向好势头得到巩固。交易员称，在此情况下，近日市场信心有所恢复，今日公开市场逆回购未现身影响不大。

他们并预计，正常情况下，年底前资金面应不会再起大的波澜，但元旦后准备金可能补缴，料增加届时流动性压力。

北京一银行交易员表示，在财政存款投放等支撑下，即使公开市场未进行任何操作，市场资金面亦较稳定。

“年底前应该会相对平稳一点，元旦之后，可能就有(准备金补缴)压力了。”她指出。

上海一银行交易员补充说，今日央行未进行逆回购操作，可能也是考虑到目前流动性情况已有明显改善，再做必要性不强。

另外，对中小机构而言，年底前吸收存款力度加大，也将有助于其改善流动性。

在暂停逆回购操作两周后，本周二央行进行了290亿元人民币的七天期逆回购操作，但今日未进行任何操作。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为6,065.62亿元，较上日的6,422.18亿元稍减；其中隔夜品种成交4,004.33亿元，上日为4,411.58亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.9498 4.0378 -8.80 4,004.33

七天 5.3337 5.5759 -24.22 1,383.08

14天 6.2296 6.0428 +18.68 481.70

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7050 5.2350 -253.00 2,650.37

七天 5.5300 7.2000 -167.00 231.74

14天 5.5550 6.1750 -62.00 37.11

回购定盘利率

其中:隔夜 4.0400 4.0800 -4.00 --

七天 5.3300 5.6300 -30.00 --

14天 6.1400 5.9600 +18.00 --

Shibor

其中:隔夜 4.0010 4.0500 -4.90 --

七天 5.3290 5.6160 -28.70 --

三个月 5.5380 5.5220 +1.60 --