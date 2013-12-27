新债招标：国开行交易所两期债利率均高预期，接近或落在招标区间上限

标题新闻：日本标售10年期公债，投标倍数为3.96
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路透上海12月27日 - 业内人士周五透露，中国国家开发银行 稍早在交易所试点发行的首批政策性金融债，中标利率均高于市场预期，其中两年期固息债中标利率为5.80%，落在招标区间上限；五年期中标利率为5.84%，亦接近区间上限。
路透此前对该两期债的利率预测均值分别为5.75%及5.79%。国开行稍早设定的招标区间分别为5.45%-5.80%和5.50%-5.85%。
业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为1.15倍和1.27倍。
该两期债采用单一利率（荷兰式）招标方式，不设基本承销量，国开行并对其保留增发权利。
此次发行各期债券在上交所集中竞价系统上市交易，证券代码分别为018001和018002；两年期基本承销费率为0.05%，五年期基本承销费率为0.10%。
该两期债分销期为2013年12月30日-2014年1月3日，2014年1月3日缴款，1月7日上市交易。
此前，上交所就国开行试点公开发行金融债刊登通知称，国开债确定发行价格、利率或利差后，部分向公众投资者直接发行的，该所技术系统提供网上发行服务，在确定时间内接受投资者认购申报。 (完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
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