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货币新闻 | 2013年 12月 27日 星期五 11:18 BJT

新债招标：国开行交易所两期债利率均高预期，接近或落在招标区间上限

路透上海12月27日 - 业内人士周五透露，中国国家开发银行 稍早在交易所试点发行的首批政策性金融债，中标利率均高于市场预期，其中两年期固息债中标利率为5.80%，落在招标区间上限；五年期中标利率为5.84%，亦接近区间上限。

路透此前对该两期债的利率预测均值分别为5.75%及5.79%。国开行稍早设定的招标区间分别为5.45%-5.80%和5.50%-5.85%。

业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为1.15倍和1.27倍。

该两期债采用单一利率（荷兰式）招标方式，不设基本承销量，国开行并对其保留增发权利。

此次发行各期债券在上交所集中竞价系统上市交易，证券代码分别为018001和018002；两年期基本承销费率为0.05%，五年期基本承销费率为0.10%。

该两期债分销期为2013年12月30日-2014年1月3日，2014年1月3日缴款，1月7日上市交易。

此前，上交所就国开行试点公开发行金融债刊登通知称，国开债确定发行价格、利率或利差后，部分向公众投资者直接发行的，该所技术系统提供网上发行服务，在确定时间内接受投资者认购申报。 (完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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