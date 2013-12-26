新闻稿：台湾中央银行理监事会议决议维持利率不变

(以下为台湾中央银行12月26日召开的第四季全体理监事联席会议决议新闻稿)

路透台北12月26日 -

一、本日本行理事会一致决议：

(一)本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.875%、2.25%及4.125%不变。

(二)明年M2货币成长目标区订为2.5%至6.5%，主要系考量明年经济成长与物价情势等因素。

二、本行利率政策主要考量因素如次：

(一)近期美国经济稳定成长，欧元区经济略见起色，加以中国大陆经济回稳，国际机构多预测明年全球经济成长率优于本年；惟美国缩减量化宽松规模对新兴经济体之冲击，以及欧美财政问题之后续发展等不确定因素，仍将影响全球景气复苏前景。

(二)明年随全球景气升温，世界贸易量扩增，国内出口成长可望改善，民间消费略为回温，惟多数产业投资动能仍显不足，民间投资成长仍缓，主计总处预测经济成长率由本年之1.74%升至2.59%，但低于潜在产出成长率。劳动市场方面，就业人数持续增加，失业率缓步下降，惟结构性失业问题仍待解决。

(三)由于明年油价可望较本年略低，谷物价格则涨势和缓，全球通膨温和，惟国内需求温和成长，主计总处预测明年消费者物价(CPI)年增率由本年之0.94%略升为1.21%，物价情势展望稳定。

(四)本行持续调节资金，维持银行超额准备于适度宽松水准，金融业隔夜拆款利率持稳；本年1至11月平均银行放款与投资及M2年增率分别为5.71%及4.69%，足敷经济成长所需资金。

经综合考量上述因素，虽国际经济表现逐渐改善，惟仍存在不确定性，在国内经济温和成长、通膨无虞之情况下，基于中央银行法赋予之职责，本行理事会认为，维持现行政策利率及明年M2货币成长目标于2.5%至6.5%，将有助维持物价稳定与金融稳定，并协助经济成长。本行将持续密切注意国内外经济金融情势，适时采行妥适之货币政策。

三、为促进金融稳定，健全银行业务，本行督促银行审慎办理不动产贷款业务，并自99年6月以来，持续采行针对性审慎措施，密切注意银行授信风险控管情形。

近期发现，部分银行承做高价住宅贷款未依一般征、授信准则，注意风险控管及公益性，对工业区土地抵押贷款之核贷及覆审工作亦未尽周延。

监于银行资金主要来自社会大众，为保障存款民众权益及避免银行资金流供炒作不动产，银行宜发挥金融中介功能，办理不动产贷款业务应注意资金用途及风险控管，不宜仅因担保品价值及借款人为财团负责人或关系人即轻易核给高额贷款。近日本行促请承做工业区土地抵押贷款业务量较大之台银等8家银行，切实遵守授信规范；未来仍将进行专案检查。

四、新台币汇率原则上由外汇市场供需决定，若遇不规则因素(如短期资金大量进出)及季节因素，导致汇率过度波动与失序变动，而有不利于经济与金融稳定之虞时，本行将本于职责，维持外汇市场秩序。近年新台币汇率维持动态稳定，有助对外贸易之拓展。