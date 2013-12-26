中国证券：上证所力推上市公司分行业信息披露，房地产石油等首批试点

路透上海12月26日 - 为配合中国新股发行由审核制向注册制的推进趋势，上海证交所副总经理徐明周四表示，明年上市公司监管的改革重点是信息披露，将推进上市公司的分行业经营信息披露，房地产和石油等三个行业作为首批试点。

上证所周四发布上市公司分行业经营性信息披露要求，并发布房地产、石油和天然气开采、煤炭开采和洗选三个分行业的信披指引。这三类行业涉及上证所94家上市公司，其总市值和净利均占上证所整体水平的两成左右。

“明年上市公司监管的重中之重将是信息披露，”徐明指出，明年将积极探索在注册制新形势和信息披露直通车模式下的新监管模式，以行业性信披和持续性信披为切入点，实现由辖区监管模式转向行业信息披露监管。

注册制的核心是将上市公司价值的判断交给市场，而市场的判断需要高质量的信息披露为基本条件。目前证交所对公司的信披要求较为适合制造业，投资者对煤炭、石油、金融等行业有更多的信披要求。

他说，下一步将在选择部分行业试点的基础上，采取逐步推广的方式，力争尽快建立起覆盖市场全部主要行业的经营性信息披露指引。

周四发布的三项指引中，房地产行业上市公司要求在其年报中披露房地产储备、房地产出租和销售、财务融资等分类细节，例如持有出售和出租的土地储备面积、投资性房产的期末公允价值、可供出售楼面面积及每平米售价等。

石油和天然气公司则要求在其年报中披露储量变化情况、正在钻探井数据、采矿权和探矿权面积及年度资本开支；若是主要油气田发生停产或事故、发生重大环保或安全事故、大额资本支出风险、重大勘探进展等，公司需临时公告。

而煤炭公司需要在年报中披露旗下主要矿区的煤种及保有储量、前五大销售客户及煤炭外运和外购量等细节。

上证所上市公司监管一部副总监范志鹏还表示，“未来要提高信息披露的决策有效性，减少内幕信息的产生机会。通过同行业的比较，通过平实浅白、通俗易懂的语言向投资者更好地揭示风险.”

他还表示，上证所正在考虑逐步放开午间披露时段，在条件允许时尝试实现多时段信息披露的可行做法。