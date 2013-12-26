中国财政：积极稳妥深化财税体制改革，继续加强地方债务管理--财政部长

路透北京12月26日 - 财税改革是中国深化体制改革的“重头戏”。中国财政部部长楼继伟周三表示，当前和今后一段时期将积极稳妥地深化财税体制改革，明年会继续加强地方政府性债务管理。

财政部网站刊登新闻稿援引他在全国财政工作会议上的讲话并称，未来要加快营改增改革步伐，推进资源税改革，调整完善消费税制度，加快房地产税立法并适时推进改革。

楼继伟指出，明年实施积极财政政策应把握好三点，除了优化财政支出结构、完善有利于结构调整的税收政策外，还需要加强地方政府性债务管理。

“要修明渠、堵暗道，有效防范和化解财政风险，”他指出，要继续盘活财政存量，建立结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度。

在谈到财政体制改革时，楼继伟指出，应积极推进建立事权和支出责任相适应的财政制度，此外还要深入推进政府和部门预决算公开，改进年度预算控制方式，建立跨年度预算平衡机制。

中央经济工作会议提出要把控制和化解地方政府性债务风险作为明年经济工作的重要任务。

根据国家审计署2011年发布的审计结果，截至2010年底，全国地方政府的相关债务达10.7万亿元；此后在今年6月审计又公布，截至2012年底抽查的36个地方政府本级政府性债务余额超过3.8万亿元人民币，较2010年底的3.4万亿增长近13%，而且其中16个地区债务率超过100%。(完)

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