《专题新闻快速浏览》--瑞穗金融集团因涉黑贷款而遭处罚****

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由于涉及向有组织的犯罪团伙发放贷款，日本资产规模排名第二的银行--瑞穗金融集团被责令银行部门在1月20日至2月19日暂停与消费信贷公司的一些放款业务。消息人士称，日本金融厅的命令还要求瑞穗银行及其母公司改进业务、明确责任归属。这创下日本金融厅对单一事件采取第二次处份的罕见例子。
瑞穗金融集团周四发布公告称，该集团会长塚本隆史将在3月卸任，为涉黑贷款承担责任，而社长佐藤康博也将停薪一年，长于此前宣布的停薪六个月。
---------------------------------最新报导--------------------------------
> 日本个股：瑞穗称会长塚本隆史因涉黑贷款将在3月卸任
> 日本个股：监管机构对瑞穗涉黑贷款进行处罚--消息
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---------------------------------稍早报导--------------------------------
> 日本个股：涉黑贷款丑闻影响瑞穗金融集团投行业务--公司高层
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> 日本个股：瑞穗管理层缺乏规避反社会势力的意识--外部小组
> 日本个股：瑞穗集团贷款丑闻报告料于周一提交，可能逃过严厉处罚
> 日本个股：瑞穗金融因贷款丑闻考虑暂停支付社长薪资--消息
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(整理 隋芬)