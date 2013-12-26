中国电信：首批11家民企获准试点移动通信转售业务--工信部

路透北京12月26日 - 中国工业和信息化部周四称，批准首批11家民营企业试点运行移动通信转售业务，以鼓励和引导民间资本进入电信领域，推进电信运营体制改革。

工信部网站的新闻稿称，获得首批试点的企业有北京迪信通通信服务有限公司、天音通信有限公司、北京北纬通信科技股份有限公司 等11家民营企业。工信部对试点地域范围、具体业务、试点时间等方面进行了规定。

“向民间资本开放移动通信转售业务是其中最核心的一项。长期来看，该领域向民间资本开放，将进一步激发移动通信市场的竞争活力和创新活力，为广大消费者提供更多的选择和更好的服务。”工业和信息化部部长苗圩表示。

工信部表示对参与移动通信转售业务试点的民营企业数量没有限制，但民营企业需先与基础企业达成合作意向并签署商业合同。截至2014年7月前受理的企业，工信部还会陆续发放试点批文。 工信部称，希望转售企业会与基础企业出现一定程度的良性竞争，将移动通信市场这块“蛋糕”做大。未来移动通信转售业务监管的重点主要在用户权益保护方面。

工信部透露，由于各企业工作进度不同，此次中国电信和中国联通与民营企业达成合作意向并签署商业合同，但中国移动目前只进入合同签署阶段。

移动通信转售业务是指从拥有移动网络的基础电信业务经营者购买移动通信服务，重新包装成自有品牌并销售给最终用户的移动通信服务。工信部于今年5月正式展开移动通信转售业务试点工作。 （完）

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