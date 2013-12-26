马来西亚期市：棕榈油期货逆转盘中跌势收高，因低接买盘和马币走软

路透新加坡12月26日 - 马来西亚棕榈油期货周四从盘中低点反弹并触及两周高位，受助于低接买盘和马币(林吉特)走软；不过本月迄今的棕榈油出口下滑逾7%令涨幅受限。
临近年底假期，成交量亦不高，令价格容易出现大幅波动。主导全球棕榈油价格基调的马来西亚市场可望出现三年来的首次年度收高。
船运调查机构Societe Generale de Surveillance称，马来西亚12月1-25日棕榈油出口量较11月同期下降7.6%。马来西亚是全球第二大棕榈油生产国。
马来西亚指标3月棕榈油合约 盘中触及每吨2,605马币的低点，此后反弹至2,642马币的12月12日以来高位，最终收高0.42%至2,636马币。
“基本上，需求面相当淡静，可能是由于临近年底，”一家外资商品经纪商的交易员表示。
“我认为市场不会有很大波动，不过现在是为明年采购棕榈油的好时机。我认为市场价格仍将上试2,700马币的阻力位。”
总成交量为15,376口，远低于35,000口的平均水平。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 徐文焰；审校 王洋)