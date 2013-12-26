重温稿-《综述》人民币即期尾盘意外骤跌，市场预期微妙变化遭季节因素放大

* 人民币即期周四尾盘大跌

* 市场预期微妙变化被季节因素放大

* 人民币升值预期有松动迹象

* 市场对汇率双向波动提高警惕

作者 李然

路透北京12月26日 - 人民币即期汇率周四尾盘骤然变脸，突破连日来的窄幅盘整大幅走贬，约半小时时间内波动幅度拉阔至70个点子。虽然收盘时跌幅收窄，但仍让整个即期市场的麻痹情绪一扫而空。

人民币兑美元即期 周四大幅收贬0.05%后报6.0746元，尾盘时最大贬值幅度一度阔达0.12%，全天成交额达211亿美元。交易人士称，临近年底时市场惜售美元，两家中资大行于尾盘购汇迅速抬高美元价格，并引发美元空头止损，导致市场出现异动。

市场人士认为，今天市场异动的成因有中长期因素，包括美联储缩减QE后资本流动和市场预期的微妙变化，但也有短期季节性因素放大冲击的作用，后市走法仍需观察。

综合多家银行交易员评论，今天的走势异动主要为市场因素驱动，而政策面因素可能性较小。临近年底客盘需求相对清淡，近期即期价格波动较小，加上尾盘时参与方也较少，都使得大的购汇出现时极容易导致价格出现大幅波动。

“大概是交给市场了吧，这市场4点以后就比较薄了，很正常。”其中一家中资大行的交易员对此认为，“不要过度解读。”

上海一股份行交易员称，尾盘时美元迅速拉升导致“非常多”的美元空头被迫止损，这也加剧了人民币跌势。

参看今天即期汇率走势请点选图表链接 link.reuters.com/mur65v

一股份行交易员称，听说是有客盘在购汇，政策面确实没有变动。“但掉期点下来以后，整个市场留空（卖空美元）的意愿降低了。”

近期财政存款投放令境内人民币资金利率走低，而受年底考核等因素影响，银行拆出美元头寸意愿不高，多数期限已跨年的美元头寸拆借利率大幅上升，也导致近期美元兑人民币掉期曲线全线走低。

**人民币升值预期有松动迹象**

市场人士表示，虽然本月美联储做出缩减量化宽松的决定后，新兴市场还没有出现趋势性的资本外流，但市场预期已有微妙变化。

招商证券宏观经济主管谢亚轩表示，近期观察新兴市场的资本流动出现分化，如印度、台湾等市场呈现流出，韩国则观察到资本流入。从中国角度看，新一年的上半年贸易顺差带来的资本流入都面临缩减，人民币升值预期可能会出现松动。

“做多人民币的至少需要考虑一下了。”他认为，近两波人民币升值已经让大家觉得不太牢靠，美联储缩减QE后也会对预期有所影响，今天的即期异动，不排除是近期市场出于预防性的需要、提前调整头寸的效果积累后的集中体现。

交易人士反映，近期即期变动不大，整体看客盘结购汇都偏清淡。今天出现市场异动前就以出价报买美元头寸居多，两家大行突然祭出大笔购汇后，大家又都不愿意出美元头寸，所以价格很快就上去了。

但他们也都认为，这与年底时资金价格变化有关系，元旦过后季节因素消退，才能对情况做出进一步判断。

社科院世界经济与政治研究所国际投资室主任张明近日撰文称，人民币汇率单边升值周期行将结束，因人民币有效汇率可能已经略有高估，后期中国很可能面临短期资本流动频繁波动，在资本账户加快开放的情况下甚至可能出现持续的短期资本流出。

**市场提高警惕**

本月初以来疑似央行干预守住6.0710元一线，即期市场长期陷于窄幅波动，近两天因西方节假日市况愈加清淡，使交易员如同温水煮青蛙一般放松了警惕，今天的市场异动令多数人措手不及。

“太突然了。最近年底，我一直在忙着拉存款，真的没来得及看！”南方一城商行交易员说，感觉最近结汇偏少，市场太薄，大家都不愿出美元头寸。

2013年剩下的三个交易日无疑还充满悬念。此前众多银行交易员都预计年底前可能还有一小波升值，现在则不敢轻易做出方向判断。

“有上有下，才算浮动嘛。”北京一外资行交易员说，基于人民币国际化和防范资本流出风险两个目标，人民币即使是升值也得是保持波动升值。

谢亚轩也认为，汇率有升有贬才是接近均衡的体现，大方向虽然仍是人民币升值，但汇率短期波动应该会更为明显。

中国人民银行行长周小川此前在三中全会解读文章中称，要进一步发挥市场汇率的作用，央行将基本退出常态式外汇市场干预，建立以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，并有序扩大人民币汇率浮动区间。